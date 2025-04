Battlefield 6 z trybem Battle Royale? Fani dokopali się do pozytywnych informacji

Na sukces lub porażkę Battle Royale w Battlefield 6 będziemy musieli oczywiście poczekać, lecz fani mogą być bardziej przychylnie nastawieni do trybu ze względu na jego darmowość. Decyzja o nie wprowadzaniu do niego mikropłatności miała zostać podjęta przez Byrona Beede, nowego menedżera generalnego marki, który w przeszłości zajmował się prowadzeniem części live service w Call of Duty.

Jak już wspomnieliśmy, informacje na temat debiutu Battlefield 6 nie są jeszcze znane. Warto również dodać, że powyższe wieści nie zostały dostarczone przez deweloperów, a wydobyte z kodu gry. Oznacza to, że rzeczywistość może okazać się nieco inna.