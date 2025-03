GTA 6 będzie „ogromnym impulsem ekonomicznym dla branży gier". Szef PlayStation Creators o nadchodzącej odsłonie serii

Greg Rice o wpływie GTA 6 na branżę gier

Rice wyraził przekonanie, że GTA 6 ma potencjał przyciągnięcia do świata gier zupełnie nowej grupy odbiorców. Przyznał, że część graczy skoncentruje się wyłącznie na tym tytule, jednak wielu z nich, po doświadczeniu GTA 6, może zechcieć odkryć inne produkcje dostępne na rynku, co w konsekwencji przyczyni się do ogólnego wzrostu i rozwoju branży.