Wciąż wolicie Diablo 2 od Diablo 4? Zagrajcie w Project Diablo 2

Nadchodzi 10 sezon w Project Diablo 2. Dobrze przeczytaliście. Wyraz “Project” został dodany po to, by wskazać, że mamy do czynienia z modyfikacją kultowej gry Blizzarda. Jest ona umiejętnie rozwijana przez fanów od lat.

Diablo 2 żyje za sprawą Project Diablo 2

Project Diablo 2 to fanowski mod do klasycznego Diablo 2, który od lat rozwija i ulepsza oryginalną grę oraz jej rozszerzenie Lord of Destruction. Celem projektu jest zachowanie ducha oryginału, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych funkcji, balansu i zawartości endgame, jakby gra wciąż była rozwijana przez Blizzard (a jak wiemy, nie jest). Mod dodaje elementy znane z nowoczesnych gier akcji RPG, jak przerobione przedmioty, nowe umiejętności. Warto zwrócić uwagę, że nowa zawartość ma bardziej przypominać Path of Exile, choćby za sprawą zmodyfikowanego systemu map.