Diablo 4 z masą nowości w 10. sezonie. Uwielbiany przez graczy tryb zostanie ulepszony

Pojawi się również nowy, niezwykle groźny boss.

Blizzard ogłosił, że w przyszłym tygodniu ruszą testy aktualizacji 2.4.0 na Publicznym Serwerze Testowym (PST). Gracze już od 19 do 26 sierpnia będą mogli wypróbować nadchodzące zmiany oraz elementy rozgrywki, które trafią do gry w kolejnym, dziesiątym sezonie. Twórcy podkreślają, że celem PST jest zebranie opinii społeczności i wprowadzenie poprawek balansu, usunięcie błędów oraz dopracowanie nowej zawartości przed oficjalną premierą. Diablo 4 – nowości szykowane przez Blizzard w 10. sezonie Nowy sezon Diablo 4 wprowadzi gruntownie odświeżone Piekielne Hordy. Balans Piekielnych Ofert został wyrównany, niektóre z nich zmieniono, a liczebność potworów dopasowano tak, by każda fala była atrakcyjnym wyzwaniem. Gracze rozpoczną Hordy z jedną aktywną ofertą, co natychmiast podniesie tempo rozgrywki. Nowością będzie także awans jednego z członków Upadłej Rady na Mówcę Rady, co nada mu potężniejsze zdolności.

Do Sanktuarium trafi nowa rodzina przeciwników – Potwory Chaosu. Po ich pokonaniu gracze otrzymają tymczasowe wzmocnienia przypominające działanie kapliczek. Pojawią się też Fale Chaosu, które diametralnie zmienią kolejne starcia w Piekielnych Hordach. Będą one znacznie trudniejsze, ale zapewnią więcej eteru. Wśród wyzwań znajdą się m.in. unikanie pocisków ze Szczelin Chaosu, walka z Piekielnym Czerwiem czy polowanie na Eterowe Gobliny. Gracze będą mogli stawić czoła nowemu bossowi, Bartukowi, Wodzowi Krwi, znanemu z Wojen Klanów Magów. Bartuk powróci w odrodzonej formie jako Wódz Chaosu. Walka z nim wymagać będzie poświęcenia eteru przez całą drużynę, a sam boss wykorzysta Portale Chaosu, by atakować z dystansu. Aktualizacja wprowadzi również Efemeryczne Hordy, uproszczoną wersję Piekielnych Hord dostępną na niższych poziomach trudności niż Udręka. Składają się one z czterech fal i ograniczonej liczby ofert, a na końcu gracze zmierzą się z dwoma członkami Upadłej Rady.

Jedną z największych nowości będzie Zbroja Chaosu, czyli unikatowy typ pancerza, stanowiący potężniejsze, zmodyfikowane wersje istniejących przedmiotów unikatowych. Elementy te będą pojawiały się w innych slotach niż ich oryginały, co pozwoli tworzyć nowe, niedostępne wcześniej kombinacje afiksów. Zbroja Chaosu zawsze będzie miała maksymalną moc i co najmniej jeden wzmocniony afiks. W Sanktuarium pojawią się także Szczeliny Chaosu, czyli portale wypuszczające demony i oferujące cenne nagrody, w tym elementy Zbroi Chaosu na poziomach trudności Udręka. W rzadkich przypadkach gracze mogą natrafić na mityczną Szczelinę Chaosu. Nowy typ Podziemi Koszmarów będzie zawierał wiele takich szczelin i pozwoli zdobywać Kompasy Efemerycznych Hord. Sezon, którego motywem przewodnim będzie Zbroja Chaosu, Atuty Chaosu oraz odświeżone Piekielne Hordy, zadebiutuje po zakończeniu testów PST. Blizzard zachęca społeczność do dzielenia się opiniami, które pozwolą dopracować rozgrywkę przed premierą. Warto również przypomnieć, że do Diablo 4 zmierza nowa, oczekiwana przez wszystkich fanów klasa postaci. Prawdopodobnie zadebiutuje ona wraz z premierą drugiego dodatku do Diablo 4, który wciąż nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.