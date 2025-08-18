Zaloguj się lub Zarejestruj

Rywal Diablo 4 milczy, lecz fani są pewni. Społeczność oczekuje na następny akt

Mikołaj Berlik
2025/08/18 13:00
0
0

Fani są przekonani, że The Third Edict wprowadzi nowe akty.

Grinding Gear Games przygotowuje się do ujawnienia szczegółów aktualizacji 0.3.0 do Path of Exile 2. Patch zatytułowany The Third Edict zostanie zaprezentowany podczas transmisji na żywo 20 sierpnia o godzinie 22:00 na Twitchu, a jego premiera odbędzie się 29 sierpnia. Na razie twórcy ograniczyli się do dwóch krótkich teaserów, które jednak rozpaliły falę spekulacji wśród społeczności.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – czy The Third Edict wprowadzi Akt 4 lub Akt 5?

Obecnie gra zawiera trzy akty z sześciu planowanych, dlatego wielu graczy jest niemal pewnych, że aktualizacja doda Akt 4. Niektórzy spekulują nawet o Akte 5, wskazując na fragment teasera dotyczący składania potężnej broni, której części mogłyby być rozsiane na przestrzeni więcej niż jednego rozdziału. Fani zwrócili też uwagę, że wspomniany oręż pojawia się na jednej z grafik promocyjnych.

GramTV przedstawia:

Drugi teaser, opublikowany dzień później, również nie zdradził konkretów, ale według graczy zapowiada on powrót mechaniki Abyss znanej z pierwszego Path of Exile. Pojawiły się też teorie o Delve albo połączeniu obu systemów. W dyskusjach przewija się również temat nowych rodzajów broni białej, których w obecnej wersji jest niewiele. Spora część społeczności liczy także na ujawnienie nowej klasy – w aktualizacji 0.2.0 dodano Huntress, a tym razem wielu graczy chciałoby zobaczyć Druida.

Transmisja 20 sierpnia zaoferuje dodatkową atrakcję – oglądający będą mogli odebrać w ramach Twitch Drops unikalny efekt wykańczający. Wystarczy połączyć swoje konto Twitch z kontem PoE. Path of Exile 2 pozostaje dostępne we wczesnym dostępie na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.

Tagi:

News
PC
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
Grinding Gear Games
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112