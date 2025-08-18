Rywal Diablo 4 milczy, lecz fani są pewni. Społeczność oczekuje na następny akt

Grinding Gear Games przygotowuje się do ujawnienia szczegółów aktualizacji 0.3.0 do Path of Exile 2. Patch zatytułowany The Third Edict zostanie zaprezentowany podczas transmisji na żywo 20 sierpnia o godzinie 22:00 na Twitchu, a jego premiera odbędzie się 29 sierpnia. Na razie twórcy ograniczyli się do dwóch krótkich teaserów, które jednak rozpaliły falę spekulacji wśród społeczności.

Path of Exile 2 – czy The Third Edict wprowadzi Akt 4 lub Akt 5?

Obecnie gra zawiera trzy akty z sześciu planowanych, dlatego wielu graczy jest niemal pewnych, że aktualizacja doda Akt 4. Niektórzy spekulują nawet o Akte 5, wskazując na fragment teasera dotyczący składania potężnej broni, której części mogłyby być rozsiane na przestrzeni więcej niż jednego rozdziału. Fani zwrócili też uwagę, że wspomniany oręż pojawia się na jednej z grafik promocyjnych.