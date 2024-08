Diablo 4: Vessel of Hatred na fragmentach z rozgrywki. Pokaz umiejętności nowej klasy

W sieci pojawiły się materiały z gamescom 2024 przedstawiające dodatek do Diablo 4 w akcji.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, Diablo 4 Vessel of Hatred zaoferuje zupełnie nową klasę postaci . Mowa o Spirytyście, czyli „największym drapieżniku w dżungli”. Gracze w ramach DLC otrzymają również dostęp do nowego regionu Nahantu, gdzie będzie można eksplorować sześć obszarów i pokonywać kolejnych przeciwników. Rozszerzenia nie zabrakło podczas tegorocznych targów gamescom, a fragmenty z rozgrywki możemy znaleźć już w sieci.

Na początku czerwca poznaliśmy datę premiery Diablo 4: Vessel of Hatred . Podczas tegorocznego gamescom otrzymaliśmy natomiast nowy zwiastun dodatku , a także poznaliśmy kilka szczegółowych informacji związanych z atrakcjami przygotowanymi przez twórców. Teraz z kolei w sieci pojawiły się materiały przedstawiające rozszerzenie w akcji.

Zaprezentowany przez GameRiot gameplay koncentruje się na przybliżeniu nowej klasy. Możemy zobaczyć kilka starć z wrogimi stworzeniami, a także przyjrzeć się lokacjom, które znajdą się w dodatku. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Przy okazji warto wspomnieć, że poza nowym regionem oraz klasą postaci, Vessel of Hatred wprowadzi do gry Najemników. Towarzyszy będzie można zwerbować podczas kampanii, a każdy z nich posiadać będzie unikalne drzewko umiejętności. Ponadto DLC zapewni dostęp do nowego elementu końcowej fazy gry, Mrocznej Cytadeli. Więcej szczegółów związanych z dodatkiem znajduje się w tym miejscu.