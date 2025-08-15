GTA 5 miało mieć mechanikę rodem z Assassin’s Creed. Rockstar Games z niej zrezygnował

Najwyraźniej studio porzuciło tę funkcję i nie będzie jej również w GTA 6.
Gracze z niecierpliwością czekają na kolejne informacje o GTA 6, którego premierę zaplanowano na 26 maja 2026 roku. Zanim jednak Rockstar pokaże pierwsze fragmenty rozgrywki, w sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące usuniętej funkcji z GTA 5.
GTA 5 – Rockstar Games pracował nad mechaniką wspinania
Mechanikę, która miała znaleźć się w grze przedstawił użytkownik Lucas7yoshi_RS na platformie X. Według jego ustaleń, deweloperzy testowali funkcję o nazwie „Handholds”, która pozwalała określać obiekty możliwe do wspinaczki, takie jak rury, ściany czy słupy. W plikach gry znalazł on dokument „handholds.xml”, zawierający jednak jedynie punkty testowe.
Na kilka lat przed premierą w GTA 5 testowano i ostatecznie usunięto pomysł nazwany „Handholds”. Był to sposób na definiowanie obiektów, po których można się wspinać, takich jak rury czy ściany, prawdopodobnie wymagający naciskania przycisków dla każdego punktu. W pliku handholds.xml pozostały jedynie punkty testowe – ujawnił dataminer.
W swoim wpisie wskazał także na materiał wideo twórcy treści o pseudonimie whatever57010, który zwraca uwagę na „dziwnie rozmieszczone latarnie”. Kilka punktów testowych znaleziono w pobliżu dachu, na którym stoją te latarnie. Możliwe, że obiekty te miały służyć do testów funkcji wspinaczki, a po jej skasowaniu deweloperzy po prostu o nich zapomnieli.
Podczas przeglądania plików gry odkryto także ciekawostki dotyczące zachowania NPC-ów. Na przykład bezdomni mieli obrażać i prosić o drobne od Michaela i Franklina, ale do Trevora zwracali się tylko prostym „cześć”. Umięśnieni NPC obrażali Michaela, nazywając go niezdolnym do wysiłku, podczas gdy Franklin od nich również otrzymywał zwykłe „cześć”. Z kolei strażacy, ratownicy medyczni i eleganccy NPC mówili „cześć” wyłącznie do Michaela.
