GTA 5 miało mieć mechanikę rodem z Assassin’s Creed. Rockstar Games z niej zrezygnował

Najwyraźniej studio porzuciło tę funkcję i nie będzie jej również w GTA 6.

Gracze z niecierpliwością czekają na kolejne informacje o GTA 6, którego premierę zaplanowano na 26 maja 2026 roku. Zanim jednak Rockstar pokaże pierwsze fragmenty rozgrywki, w sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące usuniętej funkcji z GTA 5. GTA 5 – Rockstar Games pracował nad mechaniką wspinania Mechanikę, która miała znaleźć się w grze przedstawił użytkownik Lucas7yoshi_RS na platformie X. Według jego ustaleń, deweloperzy testowali funkcję o nazwie „Handholds”, która pozwalała określać obiekty możliwe do wspinaczki, takie jak rury, ściany czy słupy. W plikach gry znalazł on dokument „handholds.xml”, zawierający jednak jedynie punkty testowe.

Na kilka lat przed premierą w GTA 5 testowano i ostatecznie usunięto pomysł nazwany „Handholds”. Był to sposób na definiowanie obiektów, po których można się wspinać, takich jak rury czy ściany, prawdopodobnie wymagający naciskania przycisków dla każdego punktu. W pliku handholds.xml pozostały jedynie punkty testowe – ujawnił dataminer. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. W swoim wpisie wskazał także na materiał wideo twórcy treści o pseudonimie whatever57010, który zwraca uwagę na „dziwnie rozmieszczone latarnie”. Kilka punktów testowych znaleziono w pobliżu dachu, na którym stoją te latarnie. Możliwe, że obiekty te miały służyć do testów funkcji wspinaczki, a po jej skasowaniu deweloperzy po prostu o nich zapomnieli.

Podczas przeglądania plików gry odkryto także ciekawostki dotyczące zachowania NPC-ów. Na przykład bezdomni mieli obrażać i prosić o drobne od Michaela i Franklina, ale do Trevora zwracali się tylko prostym „cześć”. Umięśnieni NPC obrażali Michaela, nazywając go niezdolnym do wysiłku, podczas gdy Franklin od nich również otrzymywał zwykłe „cześć”. Z kolei strażacy, ratownicy medyczni i eleganccy NPC mówili „cześć” wyłącznie do Michaela. Niedawno jeden z graczy przedstawił rozwiązanie zagadki, dotyczącej największej tajemnicy GTA 5. Według jego informacji gracze już dawno rozwiązali tę zagadkę, ale wielu fanów nie chciało przyjąć jej do wiadomości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.