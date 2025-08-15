Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 5 miało mieć mechanikę rodem z Assassin’s Creed. Rockstar Games z niej zrezygnował

Radosław Krajewski
2025/08/15 20:00
0
0

Najwyraźniej studio porzuciło tę funkcję i nie będzie jej również w GTA 6.

Gracze z niecierpliwością czekają na kolejne informacje o GTA 6, którego premierę zaplanowano na 26 maja 2026 roku. Zanim jednak Rockstar pokaże pierwsze fragmenty rozgrywki, w sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące usuniętej funkcji z GTA 5.

GTA 5
GTA 5

GTA 5 – Rockstar Games pracował nad mechaniką wspinania

Mechanikę, która miała znaleźć się w grze przedstawił użytkownik Lucas7yoshi_RS na platformie X. Według jego ustaleń, deweloperzy testowali funkcję o nazwie „Handholds”, która pozwalała określać obiekty możliwe do wspinaczki, takie jak rury, ściany czy słupy. W plikach gry znalazł on dokument „handholds.xml”, zawierający jednak jedynie punkty testowe.

Na kilka lat przed premierą w GTA 5 testowano i ostatecznie usunięto pomysł nazwany „Handholds”. Był to sposób na definiowanie obiektów, po których można się wspinać, takich jak rury czy ściany, prawdopodobnie wymagający naciskania przycisków dla każdego punktu. W pliku handholds.xml pozostały jedynie punkty testowe – ujawnił dataminer.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

W swoim wpisie wskazał także na materiał wideo twórcy treści o pseudonimie whatever57010, który zwraca uwagę na „dziwnie rozmieszczone latarnie”. Kilka punktów testowych znaleziono w pobliżu dachu, na którym stoją te latarnie. Możliwe, że obiekty te miały służyć do testów funkcji wspinaczki, a po jej skasowaniu deweloperzy po prostu o nich zapomnieli.

GramTV przedstawia:

Podczas przeglądania plików gry odkryto także ciekawostki dotyczące zachowania NPC-ów. Na przykład bezdomni mieli obrażać i prosić o drobne od Michaela i Franklina, ale do Trevora zwracali się tylko prostym „cześć”. Umięśnieni NPC obrażali Michaela, nazywając go niezdolnym do wysiłku, podczas gdy Franklin od nich również otrzymywał zwykłe „cześć”. Z kolei strażacy, ratownicy medyczni i eleganccy NPC mówili „cześć” wyłącznie do Michaela.

Niedawno jeden z graczy przedstawił rozwiązanie zagadki, dotyczącej największej tajemnicy GTA 5. Według jego informacji gracze już dawno rozwiązali tę zagadkę, ale wielu fanów nie chciało przyjąć jej do wiadomości.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-5-devs-scrapped-a-climbing-feature-dataminer-reveals/

Tagi:

News
gra akcji
Rockstar Games
Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto
funkcja
usunięta zawartość
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112