Ważny członek Strażników Galaktyki powróci w dwóch nowych tegorocznych produkcjach Marvela. Jedna z nich jest dużym zaskoczeniem

To duże zaskoczenie dla fanów.

Według najnowszych doniesień tegoroczny rok zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla fanów Strażników Galaktyki. Star-Lord, znany również jako Peter Quill, grany przez Chrisa Pratta, pojawi się w aż dwóch nowych produkcjach z MCU. Ostatni raz tego bohatera widzieliśmy na ekranie w Strażnikach Galaktyki 3, w którym na samym końcu otrzymaliśmy potwierdzenie, że to nie koniec historii Star-Lorda. Star-Lord powróci nie tylko w Avengers: Doomsday, ale również w nowym serialu Marvela na Disney+ Zakończenie trzecich Strażników Galaktyki przeniosło Petera Quilla na Ziemię, gdzie bohater odnowił relację ze swoim dziadkiem. Scena po napisach końcowych została opatrzona jednoznaczną zapowiedzią jego powrotu, co natychmiast rozbudziło spekulacje na temat dalszych planów MCU. Jednocześnie sama drużyna Strażników działa obecnie w nowym składzie, bez Quilla, a jej przyszłość pozostaje zagadką.

Nowe światło na sprawę rzuca informacja przekazana przez insidera Jamesa Macka. Według niego Chris Pratt pojawi się aż w dwóch projektach Marvela planowanych na 2026 rok – mowa o serialu VisionQuest oraz filmie Avengers: Doomsday. Oznaczałoby to, że Peter Quill stanie się jednym z łączników pomiędzy kosmiczną a ziemską częścią uniwersum.

Ciekawostką są również krążące od zeszłego roku grafiki koncepcyjne związane z Avengers: Doomsday, które przedstawiały Petera Quilla i White Visiona jako współlokatorów. Z dzisiejszej perspektywy wiele wskazuje na to, że materiały te pochodziły w rzeczywistości z VisionQuest. Inne grafiki sugerowały z kolei, że bohater może wejść w interakcje z Wongiem oraz młodszym pokoleniem herosów, co zapowiadałoby jego udział w formowaniu przyszłych drużyn. Obecnie Marvel intensywnie promuje Avengers: Doomsday i niedawno do sieci trafił trzeci teaser filmu, tym razem skupiający się na X-Menach. Reżyserami produkcji są Anthony Russo i Joe Russo, a za scenariusz odpowiada Stephen McFeely, wspierany przez Michael Waldron. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. Z kolei VisionQuest, którego gwiazdą jest Paul Bettany, zadebiutuje na Disney+ w tym roku.

