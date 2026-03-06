Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Netflix wraca zaskakujący hit ostatnich lat z 98% na RT. Drugi sezon wciągnie nas w kolejną Awanturę

Jakub Piwoński
2026/03/06 08:40
Drugi sezon Awantury na Netflix od 16 kwietnia – nowa obsada i kolejne skomplikowane relacje w tle.

Po zaskakującym sukcesie pierwszej serii, Netflix ujawnia szczegóły kolejnego sezonu Awantury. Produkcja powraca już 16 kwietnia, a widzowie mogą spodziewać się jeszcze bardziej złożonych napięć i starć wśród bohaterów. Platforma ujawniła pierwszy zwiastun serialu.

Awantura
Awantura

Na Netflix wraca Awantura

W drugim sezonie w głównych bohaterów wciela się para Oscar Isaac i Carey Mulligan. Ich dramatyczna kłótnia przyciąga uwagę młodego związku – Charlesa Meltona i Cailee Spaeny, pracujących w ekskluzywnym klubie. Nowi bohaterowie są świadkami wydarzenia, które prowadzi do serii napięć. Wszystko rozgrywa się w świecie uprzywilejowanej elity i wpływowego koreańskiego miliardera. Do obsady dołączą również Youn Yuh-jung (Minari) i Song Kang-ho (Parasite).

Sezon 2 będzie liczył osiem odcinków po 30 minut każdy. Za produkcję ponownie odpowiada studio A24, a showrunnerem pozostaje Lee Sung Jin, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. Obok Isaaca, Mulligan, Meltona i Spaeny, powrócą także Steven Yeun i Ali Wong – odtwócy głównych ról z pierwszego sezonu - ale tym razem jako producenci wykonawczy.

GramTV przedstawia:

Pierwszy sezon Awantury opowiadał historię Danny’ego Cho (Yeun) i Amy Lau (Wong), których życie splata się w niebezpieczny sposób po drogowym incydencie w Los Angeles. Serial zdobył uznanie krytyków (98% na Rotten Tomatoes), zdobywając osiem nominacji do Emmy w 2023 roku, w tym za najlepszą limitowaną serię, oraz trzy statuetki Złotych Globów w 2024 roku. Drugi sezon zapowiada się na kolejną mieszankę napięcia, czarnego humoru i skomplikowanych relacji, które przyciągnęły miliony widzów już przy pierwszej serii.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/beef-season-2-trailer-oscar-isaac-cailee-spaeny-1236631549/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




