Na Netflix wraca zaskakujący hit ostatnich lat z 98% na RT. Drugi sezon wciągnie nas w kolejną Awanturę

Drugi sezon Awantury na Netflix od 16 kwietnia – nowa obsada i kolejne skomplikowane relacje w tle.

Po zaskakującym sukcesie pierwszej serii, Netflix ujawnia szczegóły kolejnego sezonu Awantury. Produkcja powraca już 16 kwietnia, a widzowie mogą spodziewać się jeszcze bardziej złożonych napięć i starć wśród bohaterów. Platforma ujawniła pierwszy zwiastun serialu.

Na Netflix wraca Awantura

W drugim sezonie w głównych bohaterów wciela się para Oscar Isaac i Carey Mulligan. Ich dramatyczna kłótnia przyciąga uwagę młodego związku – Charlesa Meltona i Cailee Spaeny, pracujących w ekskluzywnym klubie. Nowi bohaterowie są świadkami wydarzenia, które prowadzi do serii napięć. Wszystko rozgrywa się w świecie uprzywilejowanej elity i wpływowego koreańskiego miliardera. Do obsady dołączą również Youn Yuh-jung (Minari) i Song Kang-ho (Parasite).