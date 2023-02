Ważna postać ma zginąć w Avengers: The Kang Dynasty

Za nami premiera Ant-Man i Osa: Kwantomania, czyli najgorzej ocenionego przez recenzentów filmu z MCU. Mimo to widzowie chętnie wybrali się do kina na trzecią część Ant-Mana, ustanawiając nowy rekord dla serii o tym superbohaterze. Jednak nie tylko krytycy, ale również fani nie byli zadowoleni ze zmienionego zakończenia filmu, który powstał podczas styczniowych dokrętek. Okazuje się, że ma to związek z Avengers: The Kang Dynasty, w którym ma dojść do rozstania z jedną z postaci.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące zakończenia Ant-Man i Osa: Kwantomania

Przypomnijmy, że finałową bitwę z Kangiem Zdobywcą przeżyli wszyscy bohaterowie filmu, włącznie z Hankiem Pymem i Janet van Dyne, którzy wydostali się z wymiaru kwantowego. Pierwotnie jednak twórcy planowali uśmiercić jedną z postaci, ale postanowili przenieść to wydarzenie na piątą część Avengersów. Według najnowszych doniesień w Avengers: The Kang Dynasty rozstaniemy się z Hankiem Pymem lub Janet van Dyne.