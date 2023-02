Ant-Man i Osa: Kwantomania poradziło sobie w kinach. Ale Marvel nie może być zadowolony

Tym razem studio nie ma powodów do świętowania.

W miniony piątek w kinach zadebiutowała trzecia część Ant-Mana. Już pierwsze recenzje Ant-Man i Osa: Kwantomania nie zwiastowały wielkiego hitu, a raczej jedną z gorszych produkcji z MCU. Jakością filmu nie byli zachwyceni również widzowie, którzy w CinemaScore wystawili superbohaterskiej produkcji ocenę „B”, czyli najgorszą z dotychczasowych ocen filmów Marvela, którą wcześniej uzyskał tylko Eternals. Ale mimo to Ant-Man 3 spełnił swoje finansowe założenia i w premierowy weekend w Ameryce zarobił 104 mln dolarów.

Ant-Man i Osa: Kwantomania nie rozczarowuje w amerykańskich kinach

Przedpremierowe prognozy dawały filmowi nawet 125 mln dolarów, ale po pierwszych, mieszanych opiniach spadły one do poziomu 95 mln USD. Ant-Man i Osa: Kwantomania zdołał jednak przekroczyć próg 100 milionów, zaliczając siedemnaste najlepsze otwarcie dla produkcji z MCU. Marvel jednak reklamował film jako wielkie wydarzenie w uniwersum, które wprowadzi nowego głównego złoczyńcę obecnej sagi. Nikt więc nie miał wątpliwości, że to produkcja, której nie można pominąć, jeżeli chce się dalej śledzić poczynania superbohaterskiego uniwersum.