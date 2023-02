Ant-Man będzie niczym Thor? Superbohater może dostać kolejny film

Stephen Broussard z Marvel Studios potwierdził w rozmowie z serwisem Comicbook.com, że czwarty film z serii jest możliwy. Studio rozpoczęło wstępne rozmowy z reżyserem, aby powrócił do nakręcenia kolejnych przygód Ant-Mana.

Już o tym myślimy. To tak, jakby każdy film miał swoją własną bitwę, nosimy blizny po jego zrobieniu i chęci uczynienia go wielkim. Ale nadzieja jest wieczna i zaczynasz się zbierać po podróży związanej z tworzeniem filmu. Tak, a co, gdybyśmy zrobili X, a co, gdybyśmy zrobili Y? Gdy koła zaczynają się obracać, nie możesz się powstrzymać. Nie chcę mówić nic o tym konkretnie, ale nie możesz się powstrzymać. Te rozmowy już zaczęły się dziać między mną a Peytonem [Reedem] i Kevinem [Feigem].