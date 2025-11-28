Zaloguj się lub Zarejestruj

Ważna nowość w Total War: Warhammer 3 już dostępna. Twórcy z bardzo pozytywnym komunikatem

Mikołaj Berlik
2025/11/28 11:30
0
0

Creative Assembly znacząco poprawia grę.

Studio Creative Assembly kontynuuje intensywne zmiany w Total War: Warhammer 3, starając się odbudować zaufanie po wcześniejszych nieudanych aktualizacjach. Na tydzień przed premierą dodatku Tides of Torment twórcy udostępnili testową wersję nowego menedżera modów, który znacząco usprawni korzystanie z modyfikacji.

Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3 – nowy menedżer modów do przetestowania

Od dziś każdy zainteresowany może sprawdzić wczesną wersję systemu, który oficjalnie zadebiutuje 4 grudnia. Twórcy podkreślają, że narzędzie powstało z myślą o prostszej organizacji modów i ograniczeniu chaosu przy instalacji kolejnych dodatków. Jak wyjaśniają, ich celem jest skrócenie czasu poświęcanego na porządkowanie modów, by gracze mogli skupić się przede wszystkim na rozgrywce.

Nowy menedżer jest dostępny wyłącznie przez Steam. Po uruchomieniu aplikacji gracze mogą wybrać nową lub starą wersję launchera albo uruchomić samą grę. Co istotne, projekty trafiające do Warsztatu Steam nadal muszą być przesyłane przez dotychczasowy menedżer.

GramTV przedstawia:

Udostępniony system oferuje m.in. zapisywanie i udostępnianie profili modów, wybór zapisu dla opcji „kontynuuj kampanię” oraz automatyczne aktywowanie modów powiązanych z danym save’em. Stary manager pozostanie dostępny tylko do premiery pełnej wersji nowego narzędzia.

Creative Assembly zapowiada, że system trafi również do innych odsłon serii Total War. Kolejne szczegóły – w tym informacje o dużej aktualizacji 7.0 – zostaną ujawnione 2 grudnia.

Źródło:https://community.creative-assembly.com/total-war/total-war-warhammer/blogs/87-total-war-warhammer-iii-new-mod-manager-early-access

Tagi:

News
aktualizacja gry
aktualizacja
Steam
Creative Assembly
Total War: Warhammer III
Total War: Warhammer
Total War
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112