Ważna nowość w Total War: Warhammer 3 już dostępna. Twórcy z bardzo pozytywnym komunikatem

Studio Creative Assembly kontynuuje intensywne zmiany w Total War: Warhammer 3, starając się odbudować zaufanie po wcześniejszych nieudanych aktualizacjach. Na tydzień przed premierą dodatku Tides of Torment twórcy udostępnili testową wersję nowego menedżera modów, który znacząco usprawni korzystanie z modyfikacji.
Total War: Warhammer 3 – nowy menedżer modów do przetestowania
Od dziś każdy zainteresowany może sprawdzić wczesną wersję systemu, który oficjalnie zadebiutuje 4 grudnia. Twórcy podkreślają, że narzędzie powstało z myślą o prostszej organizacji modów i ograniczeniu chaosu przy instalacji kolejnych dodatków. Jak wyjaśniają, ich celem jest skrócenie czasu poświęcanego na porządkowanie modów, by gracze mogli skupić się przede wszystkim na rozgrywce.
