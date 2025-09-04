Obecność 4: Ostatnie namaszczenie w pierwszych recenzjach. Nadchodzi najstraszniejszy film roku?

Dziewiąta odsłona jednej z najbardziej dochodowych franczyz horrorowych w historii kina już za chwilę trafi na wielki ekran. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie to pożegnanie z serią, która od lat budzi emocje wśród fanów grozy na całym świecie. Za kamerą ponownie stanął Michael Chaves, reżyser trzeciej części, a w głównych rolach wracają Vera Farmiga i Patrick Wilson jako legendarne małżeństwo demonologów, Ed i Lorraine Warrenowie.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – pierwsze recenzje wskazują na lepszy film od trzeciej części

Film od początku budził ogromne oczekiwania, a pierwsze recenzje pokazują, że spotkał się z mieszanym odbiorem. Na Rotten Tomatoes produkcja wystartowała ze słabą notą, ale szybko poprawiła wynik i obecnie utrzymuje ocenę 62% na podstawie 58 opinii krytyków. Z kolei na Metacritic średnia nota wynosi 51/100 z 18 recenzji. Oznacza to, że film plasuje się w połowie stawki, wyprzedzając pod względem ocen między innymi czy Zakonnicę 2, czy Annabelle, lecz wciąż daleko do pierwszej części serii, która może pochwalić się 86% pozytywnych opinii. Poniżej znajdziecie wybrane opinie o Obecności 4: Ostatnie namaszczenie.