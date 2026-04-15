Warner Bros. zaskakuje fanów Gry o tron darmową grą mobilną zamiast dużego RPG

Wichry Zimy powstają. I tak od ponad 15 lat. Niemniej fani Gry o Tron i tak nie mogą narzekać na nudę, bo samo uniwersum Pieśni Lodu i Ognia stale się powiększa.

Gra o Tron to nie tylko serial i jego spin-offy. To również produkcje opowiadające opowieści za pośrednictwem innych mediów, w tym także gier komputerowych. Czy darmowa gra mobilna może zastąpić pełnoprawne RPG w świecie Gry o tron? A skoro o grach mowa – nowy przedstawiciel wirtualnej rozgrywki nadchodzi. Warner Bros. oraz HBO oficjalnie zapowiedziały nową produkcję pod tytułem Game of Thrones: Dragonfire. Nie jest to jednak tak wyczekiwany przez fanów pełnokrwisty RPG AAA. Zamiast tego mowa o darmowej strategii, która stworzona została z myślą o urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Odpowiada za nią WB Games Boston, dla którego nie jest to pierwsza styczność ze światem stworzonym przez George’a R.R. Martina. W 2017 roku spod rąk bostońskiego oddziału Warner Bros. Games wyszła już inna mobilna produkcja, tj. Game of Thrones: Conquest. Ekipa ta ma na swoim koncie też The Lord of the Rings Online czy Batman: Arkham Underworld.

Jeżeli chodzi o Dragonfire, to pomimo wykorzystania marki Gra o Tron tytuł opierać się będzie przede wszystkim na serialowym spin-offie i jednocześnie prequelu GoT, czyli debiutującym w 2022 roku Rodzie Smoka. Ma to ogromne znaczenie, bo akcja tej serii dzieje się prawie 200 lat przed wydarzeniami znanymi z Game of Thrones. Tematem jest wojna sukcesyjna mająca miejsce wewnątrz rodu Targaryenów. Wojna, jak to u Martina bywa, niezwykle brutalna. A o co chodzi w samej grze? Jak to w strategii – będziemy wznosić twierdze, pozyskiwać surowce i budować swoją potęgę, wychowując przy tym własne stado smoków. Czerpiąc inspirację z wydarzeń przedstawionych w Rodzie Smoka, gracze poznają nową historię jako potomkowie Valyrii, których zadaniem jest wykluwanie, hodowanie i dosiadanie smoków. Fani napotkają zarówno znane twarze, jak i zupełnie nowe postacie, będą tworzyć sojusze i frakcje z innymi graczami, a także brać udział w bitwach taktycznych, by stać się prawdziwymi smoczymi jeźdźcami i dominującą siłą w Westeros – wyczytamy w opisie na oficjalnej stronie produkcji.

Kiedy więc zagramy w Game of Thrones: Dragonfire? To nie jest jeszcze jasne. Niemniej już teraz za pośrednictwem Sklepu Play i App Store możemy dokonać wstępnej rejestracji – dostępna jest ona również na stronie internetowej gry. Jeżeli zaś zamierzacie w mobilną Grę o Tron zagrać, to zdecydowanie warto z tejże rejestracji skorzystać. Poza natychmiastowym dostępem do komunikatów o wszelkich nowościach dostaniecie w zamian również ekskluzywne nagrody, których będzie przybywać wraz ze wzrostem liczby zarejestrowanych użytkowników. Począwszy od 100 sztuk złota, które dostępne są natychmiastowo, aż po nowego smoka, Dawnseekera, który pojawi się przy przekroczeniu progu 10 milionów graczy. To tylko jedna z rzeczy, która ma obecnie miejsce w uniwersum Gry o Tron. Wszak dopiero co zapowiedziano nadejście filmu kinowego pod tytułem Game of Thrones: Aegon’s Conquest. Gorzej sprawy mają się z literackim pierwowzorem. Ostatni tom Pieśni Lodu i Ognia, Taniec Ze Smokami, ukazał się jeszcze w 2011 roku. Jeżeli zaś chodzi o Wichry Zimy, to cóż… Wiadomo jedynie tyle, że nie mamy co spodziewać się premiery w tym roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

