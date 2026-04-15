Nowy Władca Pierścieni nadchodzi. Pierwszy materiał ujawnia obsadę wielkiego widowiska fantasy

Fani mogą szykować się na powrót do Śródziemia – i nowego Aragorna.

Fani Władcy Pierścieni mogą już zacierać ręce. Nowy film z kultowego uniwersum staje się faktem i właśnie rusza jego promocja. Na CinemaCon zaprezentowano pierwszy teaser produkcji The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, co da nam w polskiej wersji najpewniej Polowanie na Golluma. Władca Pierścieni – ujawniono obsadę nowego filmu Krótki materiał promujący nowy film ujawnia obsadę widowiska. W filmie ponownie zobaczymy Andy Serkis jako Golluma, a także Ian McKellen w roli Gandalfa i Elijah Wood jako Froda. Tego akurat fani mogli się spodziewać. Ale to dopiero początek ogłoszeń.

Potwierdzono wcześniejsze spekulacje dotyczące części obsady, ale nie obyło się bez niespodzianek. Największą z nich jest obsadzenie nowego Aragorna. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, postać znana z interpretacji Viggo Mortensena trafi w ręce Jamie’ego Dornana, który wcieli się w młodszą wersję bohatera – Obieżyświata. Aktora znamy m.in. z filmu Pięćdziesiąt twarzy Greya. Co z pewnością zachwyci fanów, w filmie pojawi się także Lee Pace jako elf Thranduil, a do obsady dołączają m.in. Kate Winslet, o której udziale także pisano wcześniej. Potwierdzono jednak, że przypadnie jej rola hobbitki Marigold. Co zatem z Leo Woodallem, który miał zagrać Aragorna? Jemu przypadła rola Halvarda.

Nowe postacie mają odegrać istotną rolę w historii skupionej wokół przeszłości Golluma. Film ma opowiedzieć historię Golluma jeszcze z czasów, gdy znany był jako Sméagol, oraz pokazać wydarzenia prowadzące do jego późniejszych losów. W centrum fabuły znajdzie się także pościg za bohaterem, który przemierzy różne zakątki Śródziemia. Za reżyserię odpowiada Andy Serkis, który ponownie wcieli się również w tytułowego bohatera. Nad scenariuszem pracują twórcy związani z oryginalną trylogią, a producentem projektu jest Peter Jackson Premiera została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. szykuje kolejne duże widowisko, które ma szansę ponownie przyciągnąć widzów do świata Tolkiena – tym razem z nową historią i świeżym spojrzeniem na znane postacie. Wczytywanie ramki mediów.

