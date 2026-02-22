Szokująca tragedia w USA. Motywem zabójstwa była konsola Nintendo Switch 2

Jak przytacza Fakt.pl, w styczniu w domu w Duncannon w Pensylwanii (USA) doszło do rodzinnej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. 11-letni chłopiec zastrzelił swojego przybranego ojca, po tym jak ten odebrał mu konsolę Nintendo Switch 2. Choć urządzenie stało się punktem wyjścia do dramatu, śledczy wskazują, że przyczyną były najpewniej zaniedbania. Śledztwo trwa.

Motywem zabójstwa była konsola Nintendo Switch 2

Informacja została właśnie zaktualizowana, ponieważ pierwsza rozprawa odbyła się 20 lutego w Sądzie Okręgowym hrabstwa Perry. Jak podaje Fox News, chłopiec stanął przed sądem dla dorosłych, a wchodząc na salę był skuty kajdankami i otoczony kuratorami. Jeśli ostatecznie odpowie jak dorosły, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obrona wnioskuje jednak, by sprawę przenieść do sądu dla nieletnich. Odmówiono kaucji, przez co dziecko nadal przebywa w więzieniu.