Szokująca tragedia w USA. Motywem zabójstwa była konsola Nintendo Switch 2

Kto jest winny najbardziej? Chłopiec, rodzice, czy może… branża gier?
Jak przytacza Fakt.pl, w styczniu w domu w Duncannon w Pensylwanii (USA) doszło do rodzinnej tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. 11-letni chłopiec zastrzelił swojego przybranego ojca, po tym jak ten odebrał mu konsolę Nintendo Switch 2. Choć urządzenie stało się punktem wyjścia do dramatu, śledczy wskazują, że przyczyną były najpewniej zaniedbania. Śledztwo trwa.
Motywem zabójstwa była konsola Nintendo Switch 2
Informacja została właśnie zaktualizowana, ponieważ pierwsza rozprawa odbyła się 20 lutego w Sądzie Okręgowym hrabstwa Perry. Jak podaje Fox News, chłopiec stanął przed sądem dla dorosłych, a wchodząc na salę był skuty kajdankami i otoczony kuratorami. Jeśli ostatecznie odpowie jak dorosły, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obrona wnioskuje jednak, by sprawę przenieść do sądu dla nieletnich. Odmówiono kaucji, przez co dziecko nadal przebywa w więzieniu.
Moim celem będzie postawienie go przed sądem dla nieletnich – mówi obrońca
Do tragedii doszło w nocy 13 stycznia. Świętowanie 11. urodzin chłopca zakończyło się dramatem, gdy chłopiec, rozwścieczony zabraniem konsoli, sięgnął po broń schowaną w domu. Zabił ojca gdy ten spał. Rodzina i sąsiedzi wciąż są wstrząśnięci tym zdarzeniem. Sprawa jest przestrogą dla rodziców i opiekunów – nadzór nad dziećmi i umiejętna kontrola czasu spędzonego przy graniu jest bardzo ważna, co zdaje się stanowić przesłanie tego dramatu.
Jako że informację udostępniamy w serwisie zajmującym się graniem, warto rozszerzyć perspektywę tej sprawy. W przeszłości niejednokrotnie gry, konsole, a nawet filmy były w mediach zestawiane z tragicznymi wydarzeniami lub aktami przemocy, co wywoływało publiczną debatę o wpływie wirtualnych światów na młodzież. W rzeczywistości problem jest znacznie bardziej złożony i często wiąże się z indywidualnym podejściem do intensywnego angażowania się w cyfrowe światy.