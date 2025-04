Warner Bros. wycofał premierę swojego nowego science fiction na VOD. Debiut filmu opóźniony

Po fatalnym otwarciu Mickey 17 w kinach Warner Bros. podjęło decyzję, że ich najnowszy film science fiction zadebiutuje w amerykańskich serwisach VOD po zaledwie 18 dniach od premiery na dużym ekranie. Produkcja miała trafić do kupienia lub wypożyczenia na platformach streamingowych 25 marca, ale ostatecznie tak się nie stało. Obecnie serwisy VOD oferują możliwość kupienia filmu w przedsprzedaży, co jest jednym ze śladów po przesuniętej premierze przez wytwórnię. Co więcej, w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy od różnych osób, że w nocy z 24 na 25 marca Mickey 17 był dostępny przez bardzo krótki czas w sprzedaży na platformach, zanim dostęp do filmu został wycofany. Tym samym Warner Bros. zdecydowało się wydłużyć okno kinowe dla swojej najnowszej produkcji, najwyraźniej licząc na dodatkowy zarobek z biletów.

Mickey 17 – Warner Bros. opóźnił premierę filmu na VOD

Ciężko się dziwić tej decyzji, gdyż przez ostatnie jedenaście dni Mickey 17 zarobił na całym świecie ponad 29 mln dolarów. Obecnie film może pochwalić się 121,3 mln dolarów z kina na całym świecie. To nadal sporo poniżej oczekiwań, tym bardziej przy budżecie wynoszącym 118 mln dolarów. Najwyraźniej Warner Bros. wierzy, że te dodatkowe dwa tygodnie, jakie film zyskał na ekskluzywnych pokazach w kinie, pozwoli zarobić jeszcze trochę pieniędzy.