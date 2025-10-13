Zaloguj się lub Zarejestruj

Warner Bros. odrzuca ofertę przejęcia wartą miliardy dolarów

Jakub Piwoński
2025/10/13 13:30
Tym razem zainteresowanie wykazało Paramount Skydance.

Według doniesień Bloomberga, Warner Bros. Discovery miało w ostatnich tygodniach odrzucić ofertę przejęcia złożoną przez Paramount Skydance. Propozycja, opiewająca na około 20 dolarów za akcję, została uznana przez kierownictwo WBD za zbyt niską. Bardzo jednak możliwe, że wkrótce pojawi się nowa oferta.

Paramount Skydance chce przejąć Warner Bros. Discovery

Dla porównania, akcje Warner Bros. Discovery kosztowały w momencie zamknięcia piątkowej sesji giełdowej 17,10 dolara, ale ich wartość systematycznie rośnie. Oznacza to, że oferta Skydance była zaledwie nieco wyższa od obecnego kursu rynkowego, co mogło zostać odebrane jako próba taniego przejęcia koncernu o znacznie większym potencjale. Jeśli zaoferowano 20 dolarów za akcję, a kapitalizacja rynkowa Warner Bros. Discovery wynosiła w momencie raportu około 42,3 miliarda dolarów, to łączna wartość oferty można szacować właśnie w tych okolicach.

Rozmowy dotyczyły pełnego przejęcia spółki, w tym jej zadłużenia, które według danych z czerwca wynosi ponad 35 miliardów dolarów. Nie trzeba dodawać, że Warner Bros. Discovery, do którego należą m.in. HBO, CNN i wytwórnia filmowa Warner Bros., jest dziś jednym z największych graczy w branży rozrywki. Wcześniej informowaliśmy też o tym, że kupnem koncernu zainteresowany jest także Netflix.

Tymczasem Paramount Skydance, po niedawnym przejęciu Paramount Global, prowadzi też rozmowy z firmą inwestycyjną Apollo Global Management, by wspólnie opracować nową ofertę zakupu. Jak podkreśla David Ellison, szef Skydance, rynek filmowo-streamingowy potrzebuje dziś większej konsolidacji, by skutecznie rywalizować o uwagę widzów. Na ten moment żadna ze stron nie skomentowała oficjalnie sprawy.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/warner-bros-discovery-rejects-paramount-skydance-acquisition-offer-1236547551/

Popkultura
oferta
Paramount
Warner Bros.
wykupienie
Skydance Media
Warner Bros. Discovery
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


