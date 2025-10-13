Warner Bros. odrzuca ofertę przejęcia wartą miliardy dolarów

Według doniesień Bloomberga, Warner Bros. Discovery miało w ostatnich tygodniach odrzucić ofertę przejęcia złożoną przez Paramount Skydance. Propozycja, opiewająca na około 20 dolarów za akcję, została uznana przez kierownictwo WBD za zbyt niską. Bardzo jednak możliwe, że wkrótce pojawi się nowa oferta.

Paramount Skydance chce przejąć Warner Bros. Discovery

Dla porównania, akcje Warner Bros. Discovery kosztowały w momencie zamknięcia piątkowej sesji giełdowej 17,10 dolara, ale ich wartość systematycznie rośnie. Oznacza to, że oferta Skydance była zaledwie nieco wyższa od obecnego kursu rynkowego, co mogło zostać odebrane jako próba taniego przejęcia koncernu o znacznie większym potencjale. Jeśli zaoferowano 20 dolarów za akcję, a kapitalizacja rynkowa Warner Bros. Discovery wynosiła w momencie raportu około 42,3 miliarda dolarów, to łączna wartość oferty można szacować właśnie w tych okolicach.