Netflix kupi Warner Bros? Bezprecedensowa transakcja na horyzoncie

Radosław Krajewski
2025/09/19 19:45
Kupno Warner Bros przez Netfliksa zatrzęsło by w posadach całe Hollywood.

Zaledwie miesiąc po przejęciu kontroli nad Paramount, prezes Skydance Media David Ellison, ma szykować ofertę kupna za Warner Bros. Discovery. Nowa spółka chce stać się największym konglomeratem rozgrywkowo-medialnym w Ameryce, przejmując innego giganta i wszystkie jego aktywa, w tym HBO, czy Warner Bros. Pictures. Oferta miałby zostać oparta wyłącznie na gotówce, której celem byłoby połączenie dwóch potężnych studiów filmowych i dwóch najbardziej rozpoznawalnych marek medialnych świata. Już sama perspektywa takiego mariażu wzbudza ogromne emocje w branży. Problem w tym, że właśnie pojawił się nieoczekiwany konkurent, który również chciałby przejąć Warner Bros.

Netflix i Warner Bros

Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery

Jak donosi serwis Puck News, również Netflix rozważa możliwość zakupu części aktywów Warner Bros. Choć jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się czystą fantazją, w ostatnich tygodniach coraz częściej pojawia się w branżowych spekulacjach. Dodatkowo podejrzenia wzmogły się po tym, jak współdyrektor generalny Netfliksa, Ted Sarandos, został zauważony w towarzystwie prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, podczas gali bokserskiej w Las Vegas.

To sygnał, że rozmowy na najwyższym szczeblu mogły już się rozpocząć - zauważa Puck News.

Ewentualne przejęcie Warner Bros. przez Netfliksa mogłoby mieć ogromne konsekwencje dla całej branży filmowej. Netflix od lat stawia przede wszystkim na dystrybucję cyfrową, a nie na premiery kinowe. Włączenie dorobku Warner Bros. do strategii streamingowej giganta mogłoby oznaczać koniec kinowych premier wielu kultowych marek.

Wyobraźcie sobie filmy Christophera Nolana, które zamiast trafiać na wielki ekran, lądują wyłącznie w bibliotece Netfliksa. Albo cały uniwersum DC sprowadzone do treści dostępnych jedynie na streamingu - zauważa Jordan Ruimy z World of Reel.

Droga do realizacji któregoś z tych scenariuszy jest bardzo daleka, lecz sama możliwość takiej transakcji budzi niepokój wśród filmowców i widzów na całym świecie. Ewentualna konsolidacja mogłaby bowiem oznaczać nie tylko zmianę układu sił w Hollywood, lecz także powolny zmierzch tradycyjnego modelu produkcji i dystrybucji filmowej.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/18/rumor-according-to-puck-is-that-netflix-will-join-the-bid-for-wbsdiscovery

Tagi:

Popkultura
Netflix
przejęcie
Ted Sarandos
Warner Bros. Discovery
David Zaslav
zakup
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

