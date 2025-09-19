Netflix kupi Warner Bros? Bezprecedensowa transakcja na horyzoncie

Zaledwie miesiąc po przejęciu kontroli nad Paramount, prezes Skydance Media David Ellison, ma szykować ofertę kupna za Warner Bros. Discovery. Nowa spółka chce stać się największym konglomeratem rozgrywkowo-medialnym w Ameryce, przejmując innego giganta i wszystkie jego aktywa, w tym HBO, czy Warner Bros. Pictures. Oferta miałby zostać oparta wyłącznie na gotówce, której celem byłoby połączenie dwóch potężnych studiów filmowych i dwóch najbardziej rozpoznawalnych marek medialnych świata. Już sama perspektywa takiego mariażu wzbudza ogromne emocje w branży. Problem w tym, że właśnie pojawił się nieoczekiwany konkurent, który również chciałby przejąć Warner Bros.

Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery

Jak donosi serwis Puck News, również Netflix rozważa możliwość zakupu części aktywów Warner Bros. Choć jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się czystą fantazją, w ostatnich tygodniach coraz częściej pojawia się w branżowych spekulacjach. Dodatkowo podejrzenia wzmogły się po tym, jak współdyrektor generalny Netfliksa, Ted Sarandos, został zauważony w towarzystwie prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, podczas gali bokserskiej w Las Vegas.