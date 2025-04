Warner Bros. nie rezygnuje ze swoich znanych marek. Powstają nowi Flinstonowie oraz Tom i Jerry

Warner Bros. znów zaskakuje swoimi ruchami. Dopiero co wytwórnia pozbyła się filmu Coyote vs. Acme, sprzedając go innej filmie, a także podjęto decyzję o wyburzeniu słynnej hali, w której tworzone były kolejne animacje z Looney Tunes, a teraz ogłoszono, że studio jednak wraca do tworzenia animowanych filmów. Na panelu podczas tegorocznego CinemaCon ogłoszono, że Warner Bros. Animation tworzy aż trzy nowe pełnometrażowe animacje. Swój wielki powrót na dużym ekranie zaliczą Flinstonowie, Tom i Jerry, a także Zwariowane Melodie.

Flinstonowie, Tom i Jerry oraz Zwariowane Melodie otrzymają nowe kinowe filmy

Dla fanów wszystkich tych serii to świetna wiadomość, chociaż przy działaniach Warner Bros. zawsze należy być trochę nieufnym. Już niejednokrotnie studio wznawiało swoje słynne animowane franczyzy, aby ostatecznie je pogrzebać. Teraz jest to jednak bezpośrednia decyzja Davida Zaslava, prezesa wytwórni, więc szanse, że wspomniane trzy filmy zadebiutują, są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej.