Skasowany przez Warner Bros. film został uratowany. Zapłacono za niego pokaźną sumę

Warner Bros. na dobre pozbywa się Looney Tunes. Niedawno potwierdzono, że hala, gdzie powstawały słynne animki, zostanie wyburzona. Dodatkowo w Ameryce z platformy Max zniknęło sporo produkcji ze bohaterami Zwariowanych Melodii. Warner Bros. skasowało również film Coyote vs. Acme, który na szczęście został uratowany. Przed kilkoma dniami poinformowano, że wytwórnia prowadzi negocjacje z firmą Ketchup Entertainment, dotyczącą kupna praw do filmu. Ostatecznie udało się sfinalizować tę transakcję i film o Wilusiu E. Kojocie i Strusiu Pędziwiatrze trafi do kin.

Coyote vs. Acme – film uratowany przez niezależnego dystrybutora

Ketchup Entertainment zapłaciło za prawa do dystrybucji Coyote vs. Acme aż 50 milionów dolarów. Firma wcześniej nabyła inną kinową produkcję od Warner Bros., czyli Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat. Film trafił do kin w połowie marca i zebrał w amerykańskich kinach zaledwie 8,1 mln dolarów. W Polsce produkcję mogliśmy obejrzeć jeszcze w styczniu.