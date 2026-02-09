Warner Bros. celuje wysoko z serialem Harry Potter. Bardzo wysoko…

Padły mocne słowa ze strony Warner Bros., które rzucają światło na to, jak ważny dla studia jest serial o Harrym Potterze.

Warner Bros. Discovery celuje niezwykle wysoko w przypadku serialowego Harry’ego Pottera i wcale się z tym nie kryje. JB Perrette, szef globalnego działu streamingu i gier w koncernie, w swojej ostatniej wypowiedzi jasno dał do zrozumienia, że dla HBO Max to projekt absolutnie kluczowy – taki, który ma zdefiniować przyszłość platformy na lata. Serial Harry Potter ma być dla Warner Bros. kluczowy Nowa odsłona przygód młodego czarodzieja ma być jednym z filarów oferty serwisu w nadchodzących latach i symbolem strategii, w której HBO stawia na jakość, a nie masową produkcję treści. Mocne słowa padły przy okazji prezentacji planów związanych z wejściem HBO Max na rynek brytyjski i irlandzki, zaplanowanym na 26 marca.

To streamingowe wydarzenie dekady. To największe wydarzenie streamingowe w historii HBO Max i być może w historii streamingu w ogóle. W wielu aspektach to numer jeden, dwa i trzy jednocześnie – stwierdził Perrette. Warto jednak zachować ostrożność w ocenach. Mówimy bowiem o serialu, który ma zaadaptować wszystkie siedem tomów cyklu J.K. Rowling, co oznacza co najmniej siedem sezonów i wieloletnie zobowiązanie finansowe oraz kreatywne. Taka produkcja musi zadziałać od samego początku – pierwszy sezon będzie fundamentem pod dalsze inwestycje i decyzje o kontynuacji.

Historia HBO pokazuje, że nawet największe marki nie są wolne od ryzyka. Przykładem może być The Last of Us – serial, który wystartował znakomicie i był ogłaszany nowym filarem platformy, a dziś jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Przy tak szeroko zakrojonych planach utrzymanie konsekwentnie wysokiego poziomu przez wiele lat staje się ogromną odpowiedzialnością. Harry Potter wciąż znajduje się w fazie realizacji. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego, Arabellę Stanton jako Hermionę oraz Alastaira Stouta w roli Rona. W obsadzie znaleźli się także m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Nick Frost jako Hagrid i Paapa Essiedu jako Severus Snape. Za scenariusz i całościową wizję odpowiada Francesca Gardiner, a część odcinków wyreżyseruje Mark Mylod. Ambicje są gigantyczne, skala projektu bezprecedensowa – teraz pozostaje pytanie, czy magia zadziała nie tylko w zapowiedziach, ale i na ekranie.

