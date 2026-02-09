To on zagra Atreusa. Młody aktor dołącza do serialowego God of War

Aktorski God of War to rzecz, na którą czeka wielu fanów growego oryginału. Dla tych mamy więc dobrą informację.
Do obsady produkcji Amazona dołączyła bowiem nowa osoba. Co istotne, miała ona otrzymać jedną z głównych w opowiadanej historii ról.
Atreus w serialowym God of War już obsadzony
Twórcy serialowego God of War wybrali odtwórcę roli Atreusa. Tym będzie urodzony w 2004 roku Callum Vinson, dla którego będzie to trzecia okazja, by współpracować z Sony Pictures Television. Wcześniej zagrał on również w Nocnym Agencie oraz Rzece Odchodzących Dusz. Inni kojarzyć go mogą również z takich produkcji, jak Nierozłączne czy też Poker Face.
To kolejny aktor, którego udział w zaplanowanym na razie na dwa sezony God of War został potwierdzony. Już wcześniej ogłoszono, iż drugą z głównych postaci i jednocześnie ojca Astreusa, czyli Kratosa, zagra Ryan Hurst. Co ciekawe, dla aktora był to powrót do uniwersum GoW, gdyż wcześniej podłożył on głos pod Thora w God of War Ragnarök.
GramTV przedstawia:
A skoro o Thorze mowa – tego w serialu zagra Ólafur Darri Ólafsson. Ponadto w produkcję zaangażowani są Max Parker jako Heimdall, Teresa Palmer jako Sif, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Jeff Gulka jako Sindri oraz Danny Woodburn jako Brok. Pierwsze dwa epizody wyreżyseruje Frederick E.O. Toye, podczas gdy funkcję showrunnera objął Ronald D. Moore.
God of War opowiada historię ojca i syna, Kratosa i Atreusa, którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy ich żony i matki, Faye. Podczas ich przygód Kratos próbuje nauczyć swojego syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się nauczyć swojego ojca, jak być lepszym człowiekiem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!