To on zagra Atreusa. Młody aktor dołącza do serialowego God of War

Aktorski God of War to rzecz, na którą czeka wielu fanów growego oryginału. Dla tych mamy więc dobrą informację.

Do obsady produkcji Amazona dołączyła bowiem nowa osoba. Co istotne, miała ona otrzymać jedną z głównych w opowiadanej historii ról.

Atreus w serialowym God of War już obsadzony

Twórcy serialowego God of War wybrali odtwórcę roli Atreusa. Tym będzie urodzony w 2004 roku Callum Vinson, dla którego będzie to trzecia okazja, by współpracować z Sony Pictures Television. Wcześniej zagrał on również w Nocnym Agencie oraz Rzece Odchodzących Dusz. Inni kojarzyć go mogą również z takich produkcji, jak Nierozłączne czy też Poker Face.