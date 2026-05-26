Występ w nowym Władcy Pierścieni to dla niego spełnienie marzeń

Jakub Piwoński
2026/05/26 09:30
Leo Woodall nie ukrywa emocji związanych z wejściem do świata Śródziemia. Aktor przyznaje, że nowy film z uniwersum Tolkiena jest dla niego czymś wyjątkowym.

Leo Woodall coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Hollywood. Po wyrazistej roli w Białym Lotosie, a także występach w takich produkcjach jak Jeden dzień, Cel numer jeden, Vladimir aktor szykuje się teraz do jednej z największych ról w swojej karierze. Woodall pojawi się w nowym filmie ze świata Władcy Pierścieni zatytułowanym Polowanie na Golluma. Reżyserem projektu jest Andy Serkis – aktor, który przez lata wcielał się w tytułowa postać.

Leo Woodall spełnia marzenie z dzieciństwa grając we Władcy Pierścieni

Wygląda na to, że dla Woodalla ten projekt ma bardzo osobisty wymiar.

To znaczy dla mnie wszystko. To marzenie z dzieciństwa.

W rozmowie z magazynem People Woodall przyznał, że dorastał na filmach Petera Jacksona.

Oglądałem to jako dziecko i widziałem te filmy milion razy. Możliwość stania się częścią tego świata jest czymś niesamowitym.

Jak można się spodziewać, aktor nie zdradził żadnych szczegółów fabularnych.

Nie mogę niczego zapowiadać.

Wiadomo jednak, że Woodall wcieli się w nową postać o imieniu Halvard — jednego z Dúnedainów. Bohater nie pochodzi bezpośrednio z książek Tolkiena i został stworzony specjalnie na potrzeby filmu. Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak sam pomysł na produkcję. Polowanie na Golluma ma opowiadać o misji Aragorna (w tej roli Jamie Dornan), który próbuje odnaleźć Golluma, zanim ten zdradzi Sauronowi informacje o Jedynym Pierścieniu. Historia będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Hobbita a Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia.

Za kamerą stanie Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w samego Golluma. Do swoich ról wrócą również Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo oraz Lee Pace w roli Thranduila. Projekt powstaje pod okiem ekipy odpowiedzialnej za oryginalne filmowe trylogie — nad produkcją czuwają między innymi Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens. Premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://deadline.com/2026/05/leo-woodall-lord-of-the-rings-casting-boyhood-dream-1236920543/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




