Warhammer 40,000: Dawn of War 4 powstanie? Jest szansa na remake pierwszej części serii

Relic Entertainment chce wrócić do swoich korzeni, co powinno ucieszyć fanów legendarnej serii strategii z uniwersum Warhammera 40K.

Ostatnie lata nie były zbyt udane dla Relic Entertainment. Warhammer 40,000: Dawn of War 3 nie okazał się hitem na miarę dwóch poprzednich części i wielu fanów nie polubiło się z nową strategią. Również Company of Heroes 3 nie zaliczył udanej premiery i twórcy musieli ratować sytuację wieloma aktualizacjami. Jedynie debiut Age of Empires 4 przeszedł bez większych kontrowersji i produkcja wciąż jest rozwijana. Wcześniej studio działało pod Segą, ale w marcu ubiegłego roku Relic udało się uzyskać niezależność. Teraz firma gotowa jest przedstawić plany na przyszłość, które powinny spodobać się fanom Warhammera 40,000.

Warhammer 40,000: Dawn of War powróci w czwartej części i remake’u kultowej jedynki?

Plan Relic Entertainment jest prosty i studio chce powrócić do korzeni, jednocześnie wspierając swoje dotychczasowe projekty. Przedstawili trzy główne zasady funkcjonowania firmy w najbliższych latach. Pierwsze to tworzenie kolejnych dodatków oraz wydawanie następnych aktualizacji do Company of Heroes 3 oraz Age of Empires 4.