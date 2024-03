SEGA rozstaje się z Relic Entertainment. W Creative Assembly doszło do zwolnień

Twórcy Company of Heroes 3 będą działać dalej jako niezależny zespół.

Jak informuje serwis GamesIndustry.biz , firma SEGA zwolniła 240 osób. Większość z nich to pracownicy wspomnianego Creative Assembly – które graczom znane jest przede wszystkim z serii Total War – oraz SEGA Europe. „Niewielka liczba” deweloperów straci również pracę w studiu SEGA HARDLight. Nie wspomniano o redukcji etatów w innych zespołach wydawcy.

Od kilku tygodni trwa plaga zwolnień w branży gier wideo. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości. Tym razem do małej rewolucji doszło w szeregach firmy SEGA. Decyzje podjęte przez japońskiego wydawcę dotknęły przede wszystkim deweloperów ze studia Creative Assembly, a Relic Entertainment rozpoczęło właśnie nowy rozdział swojej historii.

Jak wspomnieliśmy wyżej, do dużych zmian doszło również w przypadku Relic Entertainment. Studio odpowiedzialne za serię Company of Heroes zostało całkowicie sprzedane i – zgodnie z przekazanymi informacjami – będzie kontynuować swoją działalność jako niezależny zespół. Deweloperzy zapewniają jednak, że będą dalej wspierać Company of Heroes 3, które już w kwietniu – wraz z aktualizacją 1.6 – otrzyma „nową zawartość i pożądane przez społeczność funkcje”.