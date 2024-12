Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem jednak powstaje. Amazon zawarł umowę z Games Workshop

Jeszcze w lipcu wydawało się, że los zapowiedzianego dwa lata temu aktorskiego serialu Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem jako głównym aktorem i producentem został przesądzony i ostatecznie Amazon MGM Studios oraz Games Workshop nie podpiszą oficjalnej umowy. Jak jednak poinformował serwis Variety, obie firmy dogadały się co do warunków stworzenia ekranizacji popularnej serii bitewnej i serial dla platformy Prime Video znajduje się już we wczesnej fazie produkcji.

Obecnie twórcy starają się wypracować kierunek twórczy dla pierwszego sezonu aktorskiego serialu z uniwersum Warhammera 40,000. Nie ma jeszcze gotowych żadnych scenariuszy, ale pisarze stworzyli ogólny zarys historii, który spodobał się Amazonowi i Games Workshop. Żaden showrunner nie został jeszcze wyznaczony do prac nad serialem.

Termin zawarcia umowy między firmami nie jest przypadkowy. Grudzień bieżącego roku był ostatnim miesiącem, w którym Amazon i Games Workshop mogły podpisać umowę, aby stworzyć ekranizację Warhammera 40,000. Wiadomość o kontynuowaniu współpracy oby firm potwierdził również sam Henry Cavill na swoim Instagramie, gdzie opublikował zdjęcie i krótką wiadomość.

Aby uczcić pewne wieści o Warhammerze, zdecydowałem się odbyć pielgrzymkę do pierwszego miejsca, w którym ponad 30 lat temu kupiłem modele Warhammera... do The Little Shop na mojej rodzinnej wyspie Jersey!

Mój niesamowity zespół i ja, wraz z genialnymi umysłami z Games Workshop, pracowaliśmy wspólnie w pokojach kreatywnych, opracowując nowe podejście do ogromu i wspaniałości świata Warhammera. Razem przyjrzeliśmy się niesamowitym postaciom i przeglądaliśmy stare tomy oraz teksty. Nasze połączone wysiłki doprowadziły nas do fantastycznego miejsca na rozpoczęcie naszego uniwersum, co zostało uzgodnione przez osoby na wysokich stanowiskach zarówno w Amazon, jak i Games Workshop. To miejsce startu pozostanie na razie tajemnicą. Obserwuj jednak tę przestrzeń – więcej pojawi się z czasem!