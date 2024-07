Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem jednak nie powstanie? Serial Amazona ma problemy

W przypadku zerwania umowy byłby to dla Amazona ogromny cios. Studio zapewniło sobie wyłączne prawa do produkcji filmów i seriali osadzonych w świecie Warhammera 40,000 w ramach partnerstwa z Games Workshop. Co więcej, w przypadku sukcesu ich pierwszego projektu mają możliwość rozszerzenia współpracy o zdobycie równoważnych praw do uniwersum Warhammera Fantasy.

Umowa na produkcję serialu Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem ma zostać zrealizowana dopiero, gdy obie firmy uzgodnią wszystkie kreatywne kwestie dotyczące ich projektu. Collider obawia się, że Games Workshop i Amazonowi pozostało już tylko pięć miesięcy, aby uzgodnić wszystkie kwestie, zanim umowa zostanie unieważniona. Nadal to sporo czasu, aby dopracować wszystkie szczegóły, ale biorąc pod uwagę, że nie słyszeliśmy o żadnych ruchach w związku z tą produkcją od półtora roku, fani uniwersum Warhammera 40,000 mogą obawiać się, czy serial rzeczywiście powstanie.