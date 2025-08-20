Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix przypomina o polskim hicie. Zwiastun 2. sezonu serialu 1670 już dostępny

Mikołaj Berlik
2025/08/20 11:10
Pokazano pełen humoru materiał promujący kontynuację hitowej komedii.

W sieci pojawił się kolejny, po tym ukazanym miesiąc temu, zwiastun drugiego sezonu 1670, jednej z najchętniej oglądanych polskich produkcji komediowych ostatnich lat. Twórcy ponownie zabierają widzów do Adamczychy, gdzie Jan Paweł i jego rodzina szykują się do dożynek, a nowe intrygi i sekrety burzą sielski obraz wsi.

1670
1670

1670 – nowy sezon w zwiastunie

W nadchodzących odcinkach bohaterowie zmierzą się z problemami, które dalekie są od sielankowego życia na polskiej ziemi. Synowie Jana Pawła kipią ambicją, żona i córka ukrywają własne tajemnice, a Sobieski ponownie miesza w układach. Jedynie Bogdan zdaje się korzystać z życia bez zmartwień – choć i w jego przypadku pozory mogą mylić.

Za reżyserię odpowiadają Maciej Buchwald i Kordian Kądziela, a scenariusz napisał Jakub Rużyłło. Zwiastun zapowiada utrzymanie charakterystycznego absurdalnego humoru, który uczynił z 1670 produkcję docenianą zarówno w Polsce, jak i za granicą.

GramTV przedstawia:

Na ekran powrócą Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Dobromir Dymecki i Kirył Pietruczuk. Zabraknie natomiast Michała Balickiego, którego zastąpi Filip Zaręba.

Premiera drugiego sezonu 1670 odbędzie się 17 września na Netfliksie.

Mikołaj Berlik
