Netflix przypomina o polskim hicie. Zwiastun 2. sezonu serialu 1670 już dostępny

W sieci pojawił się kolejny, po tym ukazanym miesiąc temu, zwiastun drugiego sezonu 1670, jednej z najchętniej oglądanych polskich produkcji komediowych ostatnich lat. Twórcy ponownie zabierają widzów do Adamczychy, gdzie Jan Paweł i jego rodzina szykują się do dożynek, a nowe intrygi i sekrety burzą sielski obraz wsi.

1670 – nowy sezon w zwiastunie

W nadchodzących odcinkach bohaterowie zmierzą się z problemami, które dalekie są od sielankowego życia na polskiej ziemi. Synowie Jana Pawła kipią ambicją, żona i córka ukrywają własne tajemnice, a Sobieski ponownie miesza w układach. Jedynie Bogdan zdaje się korzystać z życia bez zmartwień – choć i w jego przypadku pozory mogą mylić.