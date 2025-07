Warhammer 40,000: Space Marine 2 z nową klasą i trybem Chaos vs Chaos. Co przyniesie aktualizacja 10.0?

We wrześniu gra doczeka się największego rozszerzenia od premiery – z nową bronią, wrogami i PvP.

Focus Entertainment i Saber Interactive zapowiedzieli największą dotychczasową aktualizację do Warhammer 40,000: Space Marine 2. Patch 10.0, który zadebiutuje we wrześniu 2025 roku, wprowadzi długo wyczekiwaną klasę Techmarine, tryb PvP Chaos vs Chaos, Power Axe i szereg innych nowości.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – twórcy dzielą się nadchodzącymi nowościami

Wśród najważniejszych nowości w Warhammer 40,000: Space Marine 2 znajduje się nowy tryb PvP – Chaos vs Chaos – w którym gracze będą mogli pokierować m.in. potężnym Helbrute, wariantem Chaos Dreadnoughta. Zmagania toczyć się będą na zupełnie nowej mapie, a zabawie towarzyszyć będą nowe zestawy pancerzy inspirowane frakcją Chaosu.