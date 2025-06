Warhammer 40,000: Space Marine 2 z kolejnym sukcesem. Twórcy ujawniają liczbę graczy

W ubiegłym roku na rynek trafił Warhammer 40,000: Space Marine 2. We wrześniu informowaliśmy, że produkcja sprzedała się w liczbie dwóch milionów egzemplarzy . Tym razem deweloperzy przekazali dane dotyczące liczby graczy.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 przyciągnął już 7 milionów graczy

Focus Entertainment ogłosiło, że gra Warhammer 40,000: Space Marine 2, stworzona przez Saber Interactive, osiągnęła imponujący wynik siedmiu milionów graczy od swojej premiery we wrześniu 2024 roku. Jest to znaczący wzrost w stosunku do ponad sześciu milionów graczy ogłoszonych w styczniu bieżącego roku. Tytuł spotkał się z uznaniem zarówno ze strony krytyków, jak i samych graczy, o czym świadczy „bardzo pozytywny” odbiór na platformie Steam.

Warto przy okazji przypomnieć, że 26 czerwca do gry trafi kolejna aktualizacja. W jej ramach zostanie udostępniony nowy tryb – Siege Mode. „Przebijaj się przez niekończące się fale ataków Tyranidów i Chaosu i walcz o przetrwanie jak najdłużej w bezlitosnym trybie Siege Mode” – czytamy w opisie trybu.