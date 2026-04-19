Space Marine 2 nie zwalnia. Warhammerowy hit przekroczył 12 mln graczy

Uniwersum Warhammer 40,000 cieszy się niezmienną popularnością. Oddanych fanów “Czterdziestki” nie brakuje.
Nic więc dziwnego, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 nadal ma swoich sympatyków. I to po prawie 2 latach od momentu premiery.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ponad 12 milionami graczy
Wydana we wrześniu 2024 roku produkcja była sequelem gry z 2011 i koniec końców zebrała jeszcze lepsze opinie niż pierwowzór. Teraz, niemal dwa lata później, Warhammer 40,000: Space Marine 2 osiągnęło kamień milowy. Otóż w tytuł o walce zakonu Ultramarines z siłami Chaosu bawiło się już ponad 12 milionów graczy. Na tę liczbę składają się zarówno ci, którzy nabyli swoje kopie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jak i ci, którzy mieli okazję zagrać w Space Marine 2 w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Do tej ostatniej produkcja dołączyła na początku tego roku, a konkretnie w styczniu.
Space Marine2 powitało już 12 milionów graczy.
Jeszcze kilka lat temu pokładaliśmy w tym projekcie wielkie nadzieje. Dziś przerósł on nasze najśmielsze sny.
Dziękujemy Wam dwunastomilionkrotnie.
Już niedługo ci, którzy już grają, będą mieli powód, by pozostać, a ci, którzy się zastanawiają, by dołączyć do społeczności. Do Warhammer 40,000: Space Marine 2 zmierza bowiem Patch 13, który skupiony będzie na Siege Mode, ale nie tylko. Odświeżony ma zostać poziom trudności, a gracze dostaną nową misję PvE, nowe bronie czy też opcje personalizacji Techmarine’a. To nie koniec, bo w drugim kwartale tego roku pojawi się Patch 14. Ten wprowadzi m.in. dwie nowe areny PvP. Oby tym razem obyło się bez kontrowersji, przy okazji premiery jednego z ostatnich niesławnych dodatków.
