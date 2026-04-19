Space Marine 2 nie zwalnia. Warhammerowy hit przekroczył 12 mln graczy

Nic więc dziwnego, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 nadal ma swoich sympatyków. I to po prawie 2 latach od momentu premiery.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ponad 12 milionami graczy

Wydana we wrześniu 2024 roku produkcja była sequelem gry z 2011 i koniec końców zebrała jeszcze lepsze opinie niż pierwowzór. Teraz, niemal dwa lata później, Warhammer 40,000: Space Marine 2 osiągnęło kamień milowy. Otóż w tytuł o walce zakonu Ultramarines z siłami Chaosu bawiło się już ponad 12 milionów graczy. Na tę liczbę składają się zarówno ci, którzy nabyli swoje kopie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jak i ci, którzy mieli okazję zagrać w Space Marine 2 w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Do tej ostatniej produkcja dołączyła na początku tego roku, a konkretnie w styczniu.