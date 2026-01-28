Zaloguj się lub Zarejestruj

Game Pass nie zwalnia tempa. Dwie perełki lądują w usłudze, w tym hit z PC wreszcie na konsolach

Mikołaj Berlik
2026/01/28 14:00
Abonenci Xbox Game Pass z kolejnymi produkcjami.

Choć kalendarz premier na 2026 rok jest już zaplanowane wiele premier, Microsoft dba o to, byśmy nie mieli czasu na nudę. Do biblioteki Game Pass trafiają dziś dwa tytuły, które są jednymi z bardziej interesujących w ofercie na ten miesiąc.

Xbox Game Pass – 2 nowości już od dziś

Dla graczy konsolowych to premiera dnia. Drop Duchy było do tej pory dostępne wyłącznie na PC, ale od dzisiaj debiutuje na Xboksach i to od razu w abonamencie.

Drop Duchy przedstawia kultową geometryczną łamigłówkę, którą wszyscy znamy i kochamy, w nowym wydaniu: zamiast po prostu usuwać linie, będziesz starannie budować królestwo, używając elementów o różnych kształtach i typach, aby pokonać wyzwania rzucane przez wrogów.

Gra, będąca połączeniem budowania talii, łamigłówki i rogue-lite, oferuje nową rozgrywkę zaprojektowaną tak, aby wyostrzyć Twój apetyt jako taktyka układającego klocki. Optymalizacja jest kluczem do zbierania cennych zasobów, ochrony zamku i budowania armii.

Porażka nie jest jednak końcem: wykorzystaj doświadczenie zdobyte w poprzednich rozgrywkach, aby odblokować jeszcze więcej treści!

Druga nowość to propozycja dla fanów neonów, deszczu i mrocznych megakorporacji. Anno: Mutationem to stylowa przygodówka akcji z elementami RPG, która zachwyca swoim wykonaniem.

Witaj w pokrytej neonami, łączącej 2D z 3D cyberpunkowej rzeczywistości ANNO: Mutationem. W tej grze akcji z elementami RPG wcielasz się w Ann – wysoko wykwalifikowaną, wyszkoloną w walce samotną wilczycę, która wyrusza na osobistą misję w gigantycznej metropolii pełnej złowrogich megakorporacji, tajemniczych grup marginalnych i stworzeń dziwniejszych niż można to opisać słowami.

Eksploruj i odkrywaj

To świat pełen niespodzianek, które czekają na odkrycie! Podczas przechodzenia głównej fabuły możesz rozmawiać z cyborgiem corgi, podjąć pracę jako barman na pół etatu, ścigać okrutnych przestępców i odkryć prawdziwe oblicze popularnego streamera V! Eksplorując różnorodne lokacje, takie jak neonowe Noctis Town, morski statek towarowy i ogromne podziemne struktury, gracze mogą poruszać się swobodnie i działać tak, jak chcą.

