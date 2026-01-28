Game Pass nie zwalnia tempa. Dwie perełki lądują w usłudze, w tym hit z PC wreszcie na konsolach

Choć kalendarz premier na 2026 rok jest już zaplanowane wiele premier, Microsoft dba o to, byśmy nie mieli czasu na nudę. Do biblioteki Game Pass trafiają dziś dwa tytuły, które są jednymi z bardziej interesujących w ofercie na ten miesiąc.

Xbox Game Pass – 2 nowości już od dziś

Dla graczy konsolowych to premiera dnia. Drop Duchy było do tej pory dostępne wyłącznie na PC, ale od dzisiaj debiutuje na Xboksach i to od razu w abonamencie.