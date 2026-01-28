Game Pass nie zwalnia tempa. Dwie perełki lądują w usłudze, w tym hit z PC wreszcie na konsolach

Dla graczy konsolowych to premiera dnia.Drop Duchy było do tej pory dostępne wyłącznie na PC, ale od dzisiaj debiutuje na Xboksach i to od razu w abonamencie.
Drop Duchy przedstawia kultową geometryczną łamigłówkę, którą wszyscy znamy i kochamy, w nowym wydaniu: zamiast po prostu usuwać linie, będziesz starannie budować królestwo, używając elementów o różnych kształtach i typach, aby pokonać wyzwania rzucane przez wrogów.
Gra, będąca połączeniem budowania talii, łamigłówki i rogue-lite, oferuje nową rozgrywkę zaprojektowaną tak, aby wyostrzyć Twój apetyt jako taktyka układającego klocki. Optymalizacja jest kluczem do zbierania cennych zasobów, ochrony zamku i budowania armii.
Porażka nie jest jednak końcem: wykorzystaj doświadczenie zdobyte w poprzednich rozgrywkach, aby odblokować jeszcze więcej treści!
Druga nowość to propozycja dla fanów neonów, deszczu i mrocznych megakorporacji.Anno: Mutationem to stylowa przygodówka akcji z elementami RPG, która zachwyca swoim wykonaniem.
GramTV przedstawia:
Witaj w pokrytej neonami, łączącej 2D z 3D cyberpunkowej rzeczywistości ANNO: Mutationem. W tej grze akcji z elementami RPG wcielasz się w Ann – wysoko wykwalifikowaną, wyszkoloną w walce samotną wilczycę, która wyrusza na osobistą misję w gigantycznej metropolii pełnej złowrogich megakorporacji, tajemniczych grup marginalnych i stworzeń dziwniejszych niż można to opisać słowami.
Eksploruj i odkrywaj
To świat pełen niespodzianek, które czekają na odkrycie! Podczas przechodzenia głównej fabuły możesz rozmawiać z cyborgiem corgi, podjąć pracę jako barman na pół etatu, ścigać okrutnych przestępców i odkryć prawdziwe oblicze popularnego streamera V! Eksplorując różnorodne lokacje, takie jak neonowe Noctis Town, morski statek towarowy i ogromne podziemne struktury, gracze mogą poruszać się swobodnie i działać tak, jak chcą.
