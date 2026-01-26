Fable będzie „niesamowitą grą RPG”. Twórcy wykorzystali pomysły z oryginalnej trylogii

Nadchodząca produkcja Playground Games zrobiła „ogromne wrażenie” na szefie Xbox Game Studios.
Na ostatnim Xbox Developer_Direct mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z nowej odsłony serii Fable. W trakcie wspomnianego wydarzenia otrzymaliśmy też sporo ciekawych informacji na temat wspomnianego tytułu. Zachwycony nadchodząca produkcją Playground Games jest również szef Xbox Game Studios, który zapewnia, że nowe Fable będzie „niesamowitą grą RPG”.
Fable zachwyci fanów RPG? Playground Games najwyraźniej stanęło na wysokości zadania
Craig Duncan – obecny szef Xbox Game Studios – udzielił wywiadu redakcji GamesRadar, w którym podgrzał nieco atmosferę wokół nowej odsłony serii Fable. W trakcie rozmowy przedstawiciel Microsoftu nie krył entuzjazmu. Duncan dał jasno do zrozumienia, że Playground Games stanęło na wysokości zadania, a fani gatunku i miłośnicy marki Fable mają na co czekać.
Kiedy patrzę na Playground Games i ich historię związana z rozwojem marki Forza Horizon oraz ich chęci podjęcia się serii Fable, to wydaje mi się, że chodzi tu przede wszystkim o nieustanne dążenie do doskonałości. Wszyscy wiemy, co to oznacza w przypadku Forza Horizon – wszyscy widzieliśmy, jak seria ta z roku na rok staje się coraz większa, ale co to oznacza dla Fable? Grałem w tę grę wiele razy, bawiłem się systemem walki oraz Living Population i jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo się cieszę, że rozmawialiśmy o tym podczas Xbox Developer_Direct, ponieważ było to coś, czego ludzie się nie spodziewali – powiedział szef Xbox Game Studios.
Duncan wspomniał również, że w oryginalnej trylogii Fable „pojawiło się kilka naprawdę wyjątkowych pomysłów”, a Playground Games „wykorzystało niektóre z nich i je unowocześniło”. Przedstawiciel Microsoftu jest wyraźnie zachwycony system Living Population. Szef Xbox Game Studios zapowiada, że nowe Fable będzie „niesamowitą grą RPG” i również „niesamowita” jest dla niego wizja tego, czego dokonywać będą w niej gracze.
Na koniec warto przypomnieć, że Fable ma zadebiutować na rynku jesienią 2026 roku. Dokładna data premiery nie została jednak jeszcze ujawniona. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja Playground Games ukaże się jednocześnie na komputerach osobistych i Xbox Series X/S, a także na konsolach PlayStation 5.
