Fable będzie „niesamowitą grą RPG”. Twórcy wykorzystali pomysły z oryginalnej trylogii

Na ostatnim Xbox Developer_Direct mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z nowej odsłony serii Fable. W trakcie wspomnianego wydarzenia otrzymaliśmy też sporo ciekawych informacji na temat wspomnianego tytułu. Zachwycony nadchodząca produkcją Playground Games jest również szef Xbox Game Studios, który zapewnia, że nowe Fable będzie „niesamowitą grą RPG”.

Fable zachwyci fanów RPG? Playground Games najwyraźniej stanęło na wysokości zadania

Craig Duncan – obecny szef Xbox Game Studios – udzielił wywiadu redakcji GamesRadar, w którym podgrzał nieco atmosferę wokół nowej odsłony serii Fable. W trakcie rozmowy przedstawiciel Microsoftu nie krył entuzjazmu. Duncan dał jasno do zrozumienia, że Playground Games stanęło na wysokości zadania, a fani gatunku i miłośnicy marki Fable mają na co czekać.