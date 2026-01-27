EA Sports FC 27 z otwartym światem? Poznajcie „FC The Grounds” – piłkarską odpowiedź na NBA 2K

Według przecieków, „The Grounds” nie będzie tylko ładniejszym menu. Ma to być żyjący, otwarty świat podzielony na Dystrykty (Districts), z których każdy będzie inspirowany inną kulturą piłkarską. Będziemy mogli zwiedzić brazylijskie ulice, a także nowoczesne, europejskie boiska.

O tym, że EA Sports marzy o stworzeniu czegoś na wzór „The City” z serii NBA 2K, plotkowano od listopada zeszłego roku, kiedy to do sieci wyciekły pierwsze fragmenty wczesnej wersji nowej mechaniki. Dziś te plotki nabierają oficjalnych rumieńców. 23 stycznia 2026 roku EA zarejestrowało znak towarowy „FC THE GROUNDS”, który ma być sercem nadchodzącej odsłony serii.

Wygląda na to, że EA chce, abyśmy w grze spędzali czas nawet wtedy, gdy nie mamy ochoty na pełnowymiarowy mecz w Division Rivals. W „The Grounds” mają pojawić się liczne mini-gry i alternatywne tryby, takie jak Foot Tennis, Closest To The Pin (piłkarska wersja golfa) czy Balloon Ball, w którym będziemy przebijać balony i używać power-upów. Wszystko to ma być zintegrowane z systemem progresji znanym z Wirtualnych Klubów (Pro Clubs) – ten sam awatar, te same statystyki, nowe sposoby na nabijanie PD.

Wczytywanie ramki mediów.

„NBA-izacja” piłki nożnej to odważny ruch, który z pewnością podzieli społeczność. Z jednej strony dostajemy ogromną dawkę świeżości i wreszcie jakiś konkretny „nowy featur”, z drugiej – wielu fanów obawia się, że EA zamiast na poprawie gameplayu, skupi się na sprzedawaniu nam wirtualnych czapeczek i kurtek w kolejnych sklepach rozsianych po mapie.

Oficjalnej zapowiedzi EA Sports FC 27 spodziewamy się tradycyjnie w okolicach lipca, a samej premiery we wrześniu 2026 roku. Przypomnijmy, że Eletronic Arts od grudnia ubiegłego roku ma nowego właściciela.