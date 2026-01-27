Zaloguj się lub Zarejestruj

EA Sports FC 27 z otwartym światem? Poznajcie „FC The Grounds” – piłkarską odpowiedź na NBA 2K

Mikołaj Berlik
2026/01/27 18:00
EA Sports FC 27 przeniesie nas do „The Grounds”.

O tym, że EA Sports marzy o stworzeniu czegoś na wzór „The City” z serii NBA 2K, plotkowano od listopada zeszłego roku, kiedy to do sieci wyciekły pierwsze fragmenty wczesnej wersji nowej mechaniki. Dziś te plotki nabierają oficjalnych rumieńców. 23 stycznia 2026 roku EA zarejestrowało znak towarowy „FC THE GROUNDS”, który ma być sercem nadchodzącej odsłony serii.

“FIFA”, ale z otwartym światem?

Według przecieków, „The Grounds” nie będzie tylko ładniejszym menu. Ma to być żyjący, otwarty świat podzielony na Dystrykty (Districts), z których każdy będzie inspirowany inną kulturą piłkarską. Będziemy mogli zwiedzić brazylijskie ulice, a także nowoczesne, europejskie boiska.

W tym piłkarskim mieście nasz awatar będzie mógł:

  • Odwiedzać sklepy z markową odzieżą,
  • Zarządzać własnym apartamentem,
  • Spotykać się z innymi graczami w strefach społecznościowych,
  • Brać udział w szybkich meczach na ulicznych boiskach.

GramTV przedstawia:

Wygląda na to, że EA chce, abyśmy w grze spędzali czas nawet wtedy, gdy nie mamy ochoty na pełnowymiarowy mecz w Division Rivals. W „The Grounds” mają pojawić się liczne mini-gry i alternatywne tryby, takie jak Foot Tennis, Closest To The Pin (piłkarska wersja golfa) czy Balloon Ball, w którym będziemy przebijać balony i używać power-upów. Wszystko to ma być zintegrowane z systemem progresji znanym z Wirtualnych Klubów (Pro Clubs) – ten sam awatar, te same statystyki, nowe sposoby na nabijanie PD.

Wczytywanie ramki mediów.

„NBA-izacja” piłki nożnej to odważny ruch, który z pewnością podzieli społeczność. Z jednej strony dostajemy ogromną dawkę świeżości i wreszcie jakiś konkretny „nowy featur”, z drugiej – wielu fanów obawia się, że EA zamiast na poprawie gameplayu, skupi się na sprzedawaniu nam wirtualnych czapeczek i kurtek w kolejnych sklepach rozsianych po mapie.

Oficjalnej zapowiedzi EA Sports FC 27 spodziewamy się tradycyjnie w okolicach lipca, a samej premiery we wrześniu 2026 roku. Przypomnijmy, że Eletronic Arts od grudnia ubiegłego roku ma nowego właściciela.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-trademarks-fc-the-grounds-for-new-open-world-mode/

Tagi:

News
PC
EA Sports
przeciek
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
EA SPORTS FC
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 18:33
  • Odwiedzać sklepy z markową odzieżą i kupować ją za realne pieniądze.
  • Zarządzać własnym apartamentem, który kupimy za realne pieniądze lub w pakietach DLC.
  • Spotykać się z innymi graczami w strefach społecznościowych, które dostępne będą po zakupie DLC.
    • Ja to może głupi jestem, ale wolałbym, aby karierę menadżerską ogarnęli, a nie robili reskina z edycji na edycję serwując ewentualnie kosmetyczne zmiany. Fajnie by było jakby niższe ligi też były, bo granie kariery menadżerskie w FC2025 (nie wiem jak w 26) polską ligą było pozbawione sensu (nie dało się spaść, bo nie było niższych lig). Fajnie jakby gameplay i animacje poprawili. 




