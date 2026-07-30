Kolejne gry za darmo w Epic Games Store. Tym razem sprawdzimy świetną strzelankę oraz dungeon crawler

Epic pozwoli przypisać nam następne tytuły do konta.
Epic Games Store ponownie przygotował darmowe gry dla użytkowników platformy. Tym razem gracze mogą przypisać do swoich kont OTXO oraz Sol Cesto. Pierwsza z nich to dynamiczna strzelanka roguelite inspirowana serią Hotline Miami, która zebrała bardzo dobre opinie – 94 procent pozytywnych ocen. Drugą darmową grą jest Sol Cesto – nietypowa produkcja łącząca elementy roguelite i strategii, w której gracze przemierzają tajemnicze lochy, podejmując decyzje zależne od losowych wydarzeń. Oba tytuły dostępne będą za darmo już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.
OTXO to brutalna strzelanka top-down z elementami roguelite. Wciel się w bohatera, który wchodzi do niezwykłej posiadłości, szukając swej zaginionej ukochanej. Im bardziej zagłębisz się w posiadłość, tym więcej jej sekretów odkryjesz. Nie masz imienia i nie pamiętasz, jak udało ci się tu dostać... ale wiesz, czemu tu jesteś. Twoja ukochana czeka na ciebie gdzieś w tej posiadłości, nie możesz stąd odejść, póki jej nie znajdziesz. Przebij się przez rozmaite, unikatowe poziomy i spotkaj nowych sojuszników, odkrywając kolejne aspekty tej zagadki, stawiając czoła swym demonom i unicestwiając je.
Celem gry Sol Cesto jest dotarcie do ostatniego poziomu wygenerowanych podziemi, aby odnaleźć dawno utracone słońce. Każdy poziom składa się z 4 pomieszczeń, do których można wejść jednym kliknięciem. Pomieszczenia można wybierać dowolnie, ale kolejne lokalizacje są tworzone losowo. Może trafisz na wroga, który cię zrani, może na skrzynię pełną złota, a może jakąś tajemnicę... Wszystko jest możliwe.
CECHY GRY
5 biomów skrywających potwory i pułapki o różnych właściwościach;
7 postaci o różnych mocach, współczynnikach i zdolnościach;
Przeklęte zęby zmieniające szanse trafienia na różne niebezpieczeństwa;
Liczne obiekty, których można używać przeciwko wrogom lub do zwiększenia własnych szans;
Wiele, wiele niespodzianek...
GramTV przedstawia:
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wciąż możecie przypisać do swojego konta grę z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 za darmo dostępne jest Foretales.
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