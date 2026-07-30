Kolejne gry za darmo w Epic Games Store. Tym razem sprawdzimy świetną strzelankę oraz dungeon crawler

OTXO to brutalna strzelanka top-down z elementami roguelite. Wciel się w bohatera, który wchodzi do niezwykłej posiadłości, szukając swej zaginionej ukochanej. Im bardziej zagłębisz się w posiadłość, tym więcej jej sekretów odkryjesz. Nie masz imienia i nie pamiętasz, jak udało ci się tu dostać... ale wiesz, czemu tu jesteś. Twoja ukochana czeka na ciebie gdzieś w tej posiadłości, nie możesz stąd odejść, póki jej nie znajdziesz. Przebij się przez rozmaite, unikatowe poziomy i spotkaj nowych sojuszników, odkrywając kolejne aspekty tej zagadki, stawiając czoła swym demonom i unicestwiając je.