Jumanji: Open World z pierwszym zwiastunem. Dwayne Johnson i spółka powalczą z Diuną i Avengers

Sony pokazało pierwszy zwiastun trzeciej odsłony nowej serii Jumanji. Studio potwierdziło również, że będzie to finał przygód dobrze znanej ekipy.

Sony zaprezentowało pierwszy zwiastun Jumanji: Open World, czyli trzeciej części odświeżonej serii zapoczątkowanej w 2017 roku. Film ponownie zabierze widzów do niebezpiecznego świata gry (tym razem, wyraźnie otwartego), a na ekranie zobaczymy niemal wszystkich najważniejszych bohaterów znanych z poprzednich odsłon.

Jumanji: Open World – kolejny film z kultowej serii filmów przygodowych

Do swoich ról powracają Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan, którzy ponownie wcielą się w awatary nastolatków uwięzionych w świecie Jumanji. Pierwszy zwiastun zapowiada kolejną dawkę widowiskowej akcji, humoru i charakterystycznych dla serii zamian osobowości między bohaterami. Obok głównej czwórki w filmie ponownie pojawią się również Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris oraz Rhys Darby. Do obsady dołączyli także Dan Hildebrand i Jack Jewkes.