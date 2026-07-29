Jumanji: Open World z pierwszym zwiastunem. Dwayne Johnson i spółka powalczą z Diuną i Avengers

Sony pokazało pierwszy zwiastun trzeciej odsłony nowej serii Jumanji. Studio potwierdziło również, że będzie to finał przygód dobrze znanej ekipy.
Sony zaprezentowało pierwszy zwiastun Jumanji: Open World, czyli trzeciej części odświeżonej serii zapoczątkowanej w 2017 roku. Film ponownie zabierze widzów do niebezpiecznego świata gry (tym razem, wyraźnie otwartego), a na ekranie zobaczymy niemal wszystkich najważniejszych bohaterów znanych z poprzednich odsłon.
Jumanji: Open World – kolejny film z kultowej serii filmów przygodowych
Do swoich ról powracają Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan, którzy ponownie wcielą się w awatary nastolatków uwięzionych w świecie Jumanji. Pierwszy zwiastun zapowiada kolejną dawkę widowiskowej akcji, humoru i charakterystycznych dla serii zamian osobowości między bohaterami. Obok głównej czwórki w filmie ponownie pojawią się również Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris oraz Rhys Darby. Do obsady dołączyli także Dan Hildebrand i Jack Jewkes.
Za kamerą ponownie stanął Jake Kasdan, który wyreżyserował również dwie poprzednie części. Reżyser współtworzył scenariusz razem z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem. Nowa seria Jumanji okazała się ogromnym sukcesem kasowym. Jumanji: Przygoda w dżungli z 2017 roku oraz Jumanji: Następny poziom z 2019 roku wspólnie zarobiły na całym świecie ponad 1,7 miliarda dolarów, udowadniając, że odświeżenie kultowej marki z filmu z Robinem Williamsem było strzałem w dziesiątkę.
GramTV przedstawia:
Sony potwierdziło jednocześnie, że Jumanji: Open World będzie trzecim i zarazem ostatnim filmem tej odsłony franczyzy. Początkowo produkcja miała trafić do kin 11 grudnia, ale studio zdecydowało się przesunąć premierę na Boże Narodzenie. Oznacza to, że film zadebiutuje zaledwie kilka dni po premierach Diuny: Części trzeciej i Avengers: Doomsday, stając do walki o uwagę widzów w jednym z najbardziej konkurencyjnych okresów przyszłego roku.
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