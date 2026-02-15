Blizzard milczy o przyszłości Heroes of the Storm, ale gra dalej się rozwija

Heroes of the Storm dalej wspierane przez Blizzard
Najnowsza aktualizacja, udostępniona 10 lutego 2026 roku, przynosi szereg usprawnień i nowości. W oczy rzuca się np. kreskówkowa skórka Gul’dana. Ale oczywiście jedynie drobny element większej ukłądanki.
Aktualizacja wprowadza także liczne zmiany w balansie bohaterów i map, od odświeżenia Protektora Trygław na Odlewni Volskaya po nowe zadania dla Jainy i Katak’thasa. Przyzwane jednostki, takie jak Demoniczni Wojownicy czy Ultraliski, teraz stopniowo tracą zdrowie, a budowle priorytetowo atakują przyzwanych wrogów, gdy nie ma już stronników. Wprowadzono też nowe „Nagrody mityczne” i poprawiono muzykę ekranu głównego, a bohaterowie tacy jak Azmodan, Śmiercioskrzydły czy Męcik otrzymali ciekawe zmiany w zdolnościach i talentach.
Heroes of the Storm zadebiutowało w 2015 roku i od tego czasu pozostaje ważnym projektem Blizzarda, choć nigdy nie stało się topową marką studia. Gra łączy postacie z Warcrafta, Diablo i StarCrafta w dynamiczne starcia 5 na 5, a jej wyróżnikiem jest strategiczny charakter. Gra wciąż posiada wierną grupę fanów, którzy doceniają humor, różnorodność bohaterów i regularne aktualizacje.
