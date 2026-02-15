Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard milczy o przyszłości Heroes of the Storm, ale gra dalej się rozwija

Jakub Piwoński
2026/02/15 17:30
Tuż po ogłoszeniach dotyczących kluczowych dla Blizzarda marek, studio poinformowało o aktualizacjach w obrębie Heroes of the Storm.

Po szeregu ogłoszeń dotyczących Warcrafta, Hearthstone, Diablo i Overwatch fani Heroes of the Storm wciąż nie poznali planów Blizzarda na przyszłość tej produkcji. Gra, która łączy postacie z całego uniwersum Blizzarda w dynamicznych bitwach 5 na 5, pozostaje jednak aktywnie wspierana. Można to wnioskować po informacjach o najnowszym patchu.

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Heroes of the Storm dalej wspierane przez Blizzard

Najnowsza aktualizacja, udostępniona 10 lutego 2026 roku, przynosi szereg usprawnień i nowości. W oczy rzuca się np. kreskówkowa skórka Gul’dana. Ale oczywiście jedynie drobny element większej ukłądanki.

Aktualizacja wprowadza także liczne zmiany w balansie bohaterów i map, od odświeżenia Protektora Trygław na Odlewni Volskaya po nowe zadania dla Jainy i Katak’thasa. Przyzwane jednostki, takie jak Demoniczni Wojownicy czy Ultraliski, teraz stopniowo tracą zdrowie, a budowle priorytetowo atakują przyzwanych wrogów, gdy nie ma już stronników. Wprowadzono też nowe „Nagrody mityczne” i poprawiono muzykę ekranu głównego, a bohaterowie tacy jak Azmodan, Śmiercioskrzydły czy Męcik otrzymali ciekawe zmiany w zdolnościach i talentach.

GramTV przedstawia:

Heroes of the Storm zadebiutowało w 2015 roku i od tego czasu pozostaje ważnym projektem Blizzarda, choć nigdy nie stało się topową marką studia. Gra łączy postacie z Warcrafta, Diablo i StarCrafta w dynamiczne starcia 5 na 5, a jej wyróżnikiem jest strategiczny charakter. Gra wciąż posiada wierną grupę fanów, którzy doceniają humor, różnorodność bohaterów i regularne aktualizacje.

Choć Blizzard wciąż nie zdradza, czy Heroes of the Storm doczeka się większych rozszerzeń czy nowych trybów, gra pozostaje aktywna i rozwijana, co z pewnością ucieszy fanów strategii i bohaterów z całego uniwersum. Pełną listę zmian można przeczytać na stronie Blizzarda.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24244446/informacje-o-udostepnionej-aktualizacji-heroes-of-the-storm-10-02-2026-r

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




