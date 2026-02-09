Grzegorz Styczeń w szoku po zobaczeniu zapisu gry Manor Lords jednego z fanów

Deweloper, analizując błąd związany z dystrybucją towarów na rynkach, natrafił na projekt, który wykracza poza ramy typowego planowania średniowiecznej wioski. Zamiast organicznie rozrastających się chałup, jego oczom ukazał się układ budynków formujący… idealny kształt stadionu piłkarskiego.

Manor Lords, ale to FIFA?

Grzegorz Styczeń opublikował zrzut ekranu tej nietypowej osady w serwisie X (dawniej Twitter), co błyskawicznie wywołało falę żartów w mediach społecznościowych. Fani szybko zaczęli wymyślać alternatywne tytuły dla gry, takie jak FIFA 1410, czy też Manor League: Football Manager 2026. Największą furorę zrobiło jednak porównanie do stadionu Manchesteru United. Internauci ochrzcili projekt mianem (Very) Old Trafford, zauważając przy okazji, że w tym przypadku określenie stadionu „twierdzą” przestaje być tylko sportową metaforą, a staje się faktem historycznym.

