Grzegorz Styczeń w szoku po zobaczeniu zapisu gry Manor Lords jednego z fanów

Twórca Manor Lords zaskoczony kreatywnością gracza.
Deweloper, analizując błąd związany z dystrybucją towarów na rynkach, natrafił na projekt, który wykracza poza ramy typowego planowania średniowiecznej wioski. Zamiast organicznie rozrastających się chałup, jego oczom ukazał się układ budynków formujący… idealny kształt stadionu piłkarskiego.
Manor Lords, ale to FIFA?
Grzegorz Styczeń opublikował zrzut ekranu tej nietypowej osady w serwisie X (dawniej Twitter), co błyskawicznie wywołało falę żartów w mediach społecznościowych. Fani szybko zaczęli wymyślać alternatywne tytuły dla gry, takie jak FIFA 1410, czy też Manor League: Football Manager 2026.Największą furorę zrobiło jednak porównanie do stadionu Manchesteru United. Internauci ochrzcili projekt mianem (Very) Old Trafford, zauważając przy okazji, że w tym przypadku określenie stadionu „twierdzą” przestaje być tylko sportową metaforą, a staje się faktem historycznym.
Pod koniec ubiegłego roku wielu fanów strategii martwiło się brakiem odzewu ze strony deweloperów, którzy przez długi czas nie ujawniali żadnych informacji na temat przyszłości gry. Po długim czasie oczekiwania poznaliśmy jednak odpowiedź – to wydawca skupi się na kontaktach z fanami i cotygodniowymi wpisami, a odpowiedzialni za to do tej pory deweloperzy w pełni skupią się na przygotowywaniu nadchodzącej zawartości i powolnemu zbliżaniu się do wersji 1.0.
Manor Lords to gra strategiczna, która pozwala graczom doświadczyć życia średniowiecznego lorda. Rozwijaj swoją początkową wioskę, aby stała się tętniącym życiem miastem, zarządzaj zasobami i łańcuchami produkcyjnymi oraz poszerzaj swoje terytoria poprzez podboje.
Zainspirowana sztuką i architekturą Frankonii z końca XIV wieku, gra Manor Lords stawia na historyczną dokładność, wykorzystując ją zarówno w mechanice rozgrywki, jak i oprawie wizualnej. Unika się typowych średniowiecznych motywów na rzecz historycznej dokładności, aby świat gry był bardziej autentyczny, barwny i wiarygodny.
Manor Lords znajduje się obecnie w fazie wczesnego dostępu na PC.
