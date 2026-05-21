Dlaczego w kultowej serii science fiction doszło do zmiany głównego aktora? Fani musieli na nowo przyzwyczaić się do postaci

Ten aktor nie wrócił w serialowej kontynuacji głośnego filmu.

Uniwersum Gwiezdnych wrót przez lata stało się jednym z najważniejszych telewizyjnych światów science fiction. Wszystko zaczęło się jednak od filmu Gwiezdne wrota w reżyserii Rolanda Emmericha, który po premierze w 1994 roku okazał się ogromnym sukcesem. Produkcja połączyła motywy starożytnego Egiptu z podróżami międzyplanetarnymi i otworzyła drogę do stworzenia wielkiej telewizyjnej franczyzy obejmującej setki odcinków oraz kilka spin-offów. Po latach przerwy od zakończenia Stargate Universe marka szykuje się teraz do powrotu, gdyż nowy serial znajduje się obecnie w przygotowaniu dla Prime Video. Gwiezdne wrota – dlaczego Kurt Russell zrezygnował z roli w serialowej kontynuacji? Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów przejścia z filmu do serialu była zmiana głównego bohatera. W kinowym filmie wyprawą przez gwiezdne wrota dowodził pułkownik Jack O’Neil grany przez Kurt Russell. Gdy jednak wystartował serial Stargate SG-1, rolę przejął Richard Dean Anderson, a bohater zyskał dodatkową literę w nazwisku i stał się Jackiem O’Neillem. Serial żartował nawet z tej zmiany wewnątrz samego uniwersum.

Powód recastingu był jednak bardzo prosty. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Kurt Russell należał do największych gwiazd kina akcji i nie zamierzał wiązać się wieloletnim kontraktem telewizyjnym. Produkcja standardowego sezonu serialu science fiction oznaczała w tamtym okresie nawet ponad dwadzieścia odcinków oraz niemal dziewięć miesięcy intensywnych zdjęć rocznie. Aktor nie chciał rezygnować z kariery filmowej na rzecz jednego telewizyjnego projektu.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Russell po latach przyznał w rozmowie z Dark Horizons, że nigdy nie żałował tej decyzji. Trudno się temu dziwić, ponieważ w kolejnych latach wystąpił między innymi w takich produkcjach jak Ucieczka z Los Angeles, Incydent, Vanilla Sky czy Cud w Lake Placid. Z perspektywy czasu zmiana aktora okazała się jednak kluczowa dla sukcesu serialu. Filmowa wersja Jacka O’Neila była znacznie bardziej ponura i przytłoczona tragedią po śmierci syna. Utrzymanie tak ciężkiego tonu przez setki odcinków mogłoby szybko wyczerpać formułę serialu. Richard Dean Anderson nadał bohaterowi więcej luzu, humoru i dystansu, dzięki czemu Jack O’Neill stał się jednym z najbardziej lubianych dowódców w historii telewizyjnego science fiction. Sam Anderson miał też ogromny wpływ na kierunek całej produkcji. Po doświadczeniach zdobytych przy serialu MacGyver nie chciał, by Gwiezdne wrota opierały się wyłącznie na jednej gwieździe. Aktor naciskał na stworzenie prawdziwej historii zespołowej, co pozwoliło lepiej wykorzystać potencjał całej obsady i zbudować relacje między bohaterami, które do dziś pozostają jednym z największych atutów serii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.