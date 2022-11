Warhammer 40,000: Darktide – prezentacja kolejnej klasy

Premiera Warhammer 40,000: Darktide zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że twórcy bombardują nas kolejnymi materiałami z gry. Każde wideo z pewnością podsyca hype wśród osób wyczekujących najnowszej produkcji od Fatshark. Tym razem otrzymaliśmy film prezentujący jedną z dostępnych klas postaci - Psyker: Psykinetic.

Warhammer 40,000: Darktide – prezentacja grywalnej postaci

Psyker: Psykinetic będzie idealną bronią przeciwko elitarnym przeciwnikom. Wszystko za sprawą bonusów do obrażeń względem potężniejszych wrogów. Jego postać najłatwiej porównać do maga bojowego, który na polu bitwy łączy nadzwyczajne umiejętności ze skutecznością oraz prostotą broni białej i palnej. Krótko mówiąc, jest to kolejny imponujący wojownik, który z uśmiechem na twarzy będzie siał spustoszenie w szeregach armii Chaosu. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat świata gry, to zachęcam do zapoznania się z poprzednim trailerem.



Warhammer 40,000: Darktide to pierwszoosobowa strzelanka, w której w ramach kooperacji może bawić się jednocześnie czterech graczy. Akcja produkcji przenosi nas do miasta-roju Tertium, na planecie Atoma Prime, gdzie władzę próbuje przejąć kult szalonych heretyków - Admonition. Bohaterowie, w których wcielają się gracze, muszą więc stawić czoła Chaosowi i uchronić mieszkańców planety przed zagładą.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Darktide ukaże się na PC 30 listopada. Warto wspomnieć, że produkcja trafi również na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. Twórcy ciągle nie potwierdzili oficjalnej daty premiery wersji na te sprzęty. Wiadomo jedynie, że tytuł ukaże się na sprzętach Microsoftu „wkrótce po” premierze na PC. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wymagań sprzętowych, to odsyłam Was tę stronę.