Warhammer 40,000: Darktide na nowym trailerze. Twórcy prezentują świat

Premiera Warhammer 40,000: Darktide już na wyciągnięcie ręki. Twórcy ze studia Fatshark podzielili się nowym trailerem. Wideo poświęcone jest prezentacji świata, który będzie na nas czekać w grze. Oczywiście, wiemy z jak brutalnym i bezkompromisowym uniwersum mamy do czynienia. Nie bez powodu tytuł przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników. Będzie ciężko, mrocznie i brutalnie.

Świat w Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide to pierwszoosobowa strzelanka, w której w ramach kooperacji może bawić się jednocześnie czterech graczy. Akcja produkcji przenosi nas do miasta-roju Tertium, na planecie Atoma Prime, gdzie władzę próbuje przejąć kult szalonych heretyków - Admonition. Bohaterowie, w których wcielają się gracze, muszą więc stawić czoła Chaosowi i uchronić mieszkańców planety przed zagładą.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Darktide ukaże się na PC 30 listopada. Warto wspomnieć, że produkcja trafi również na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S. Twórcy ciągle nie potwierdzili oficjalnej daty premiery wersji na te sprzęty. Wiadomo jedynie, że tytuł ukaże się na sprzętach Microsoftu „wkrótce po” premierze na PC. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wymagań sprzętowych, to odsyłam Was tę stronę.