Dan Simmons nie żyje. Zmarł autor wybitnych dzieł science fiction i horrorów

Wielka strata dla całego literackiego świata. Jego powieści pokochały miliony czytelników na całym świecie.

Nie żyje Dan Simmons, amerykański pisarz, którego twórczość na stałe wpisała się w historię literatury science fiction i horroru. Autor zmarł w wieku 77 lat w wyniku udaru. Pozostawił po sobie imponujący dorobek obejmujący ponad trzydzieści powieści i zbiorów opowiadań, wśród których szczególne miejsce zajmuje kultowy cykl Hyperion. Foto: MAG Dan Simmons nie żyje. Wybitny pisarz zmarł w wieku 71 lat Wydany w 1989 roku Hyperion przenosi czytelników w odległą przyszłość, w której ludzkość zasiedliła setki planet. Konstrukcja powieści nawiązuje do klasycznej struktury wędrówki znanej z literatury średniowiecznej, lecz osadzona jest w świecie pełnym zaawansowanych technologii, politycznych napięć i metafizycznych zagadek.

Siedmioro bohaterów wyrusza w pielgrzymkę do Grobowców Czasu, tajemniczych struktur poruszających się wstecz w czasie. Każde z nich opowiada własną historię, a każda z tych relacji reprezentuje inny ton i odmianę gatunkową, od dramatu religijnego po militarną fantastykę naukową. Nad całością unosi się cień legendarnej istoty zwanej Dzierzbą, budzącej zarówno fascynację, jak i grozę. Siłą Hyperiona jest połączenie rozmachu klasycznego science fiction z głęboką emocjonalnością. Simmons potrafił pisać o kolonizacji kosmosu, sztucznej inteligencji i międzygwiezdnych konfliktach w sposób, który nie gubił ludzkiego wymiaru opowieści. Wątki rodzinne, religijne i egzystencjalne nadają powieści ciężar, który sprawia, że dla wielu czytelników pozostaje ona jednym z najważniejszych dzieł gatunku.

GramTV przedstawia:

Sukces pierwszej części zaowocował trzema kontynuacjami, tworzącymi tak zwane Cantos Hyperiona. Kolejne tomy rozwijały zarówno mitologię świata, jak i filozoficzne pytania o naturę człowieczeństwa, czasu oraz sztuki. Simmons nie porzucił rozpoczętej historii i doprowadził ją do wyraźnego finału, co w przypadku wielotomowych sag bywa rzadkością. Choć najbardziej znany był z science fiction, twórczość autora wykraczała daleko poza jeden gatunek. Pisał horror, powieści historyczne i thrillery, często łącząc konwencje w nieoczywisty sposób. Jednym z głośniejszych przykładów jego pozagatunkowych eksperymentów była powieść Terror, fikcyjna interpretacja losów ekspedycji sir Johna Franklina. Simmons połączył historyczne realia z elementami grozy, budując duszną, klaustrofobiczną narrację, która zdobyła uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków. W 2018 roku powieść doczekała się serialowej adaptacji, która została doceniona przez widzów. Znany jest również z takich dzieł, jak: Trupia otucha, Piąty Kier, Drood, Abominacja, Letnia noc, Ostrze Darwina oraz dylogię Ilion/Olimp.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.