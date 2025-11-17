Warcraft 4, Starcraft 3, czy nowe IP? Blizzard najwyraźniej szykuje wielkie ogłoszenie na BlizzCon 2026

Po dwóch latach przerwy Blizzard potwierdził powrót BlizzConu w 2026 roku. To pierwsza tak długa absencja w historii imprezy i sygnał, że tegoroczne wydarzenie może być największym od czasu BlizzConu 2019, kiedy ogłoszono Overwatch 2 i Diablo 4. Ostatnia edycja z 2023 roku była wyjątkowo skromna, dlatego oczekiwania są ogromne.
Czego więc możemy się spodziewać?
BlizzCon 2026 to także pierwszy pełnoprawny konwent Blizzarda pod skrzydłami Microsoftu. Przejęcie Activision Blizzard zostało sfinalizowane tuż przed BlizzConem 2023, więc studio nie miało szans na duże premiery. Teraz jednak Xbox może chcieć pokazać światu, w jakim kierunku poprowadzi jedną z najważniejszych marek w branży. W tle wciąż mówi się o większej integracji Blizzarda z Game Passem – i choć usługa ma ostatnio trudniejszy okres, to głębsza współpraca przy dużych premierach mogłaby odświeżyć jej atrakcyjność.
Po pierwsze, wielu graczy liczy na zapowiedź zupełnie nowej gry. Blizzard nie ogłosił żadnego świeżego IP od lat, a anulowanie projektu Titan jedynie podsyciło spekulacje, że studio przerzuciło zasoby na bardziej obiecujący projekt. Po drugie, możliwy jest powrót klasycznych RTS-ów. Warcraft 4 lub StarCraft 3 to ogłoszenia, które natychmiast wywołałyby ogromne emocje — a obie marki od dawna czekają na nowe życie.
GramTV przedstawia:
Na pewno nie zabraknie World of Warcraft. Po premierze Midnight fani spodziewają się pierwszych konkretów o dodatku The Last Titan, finale sagi Worldsoul, który może okazać się jednym z najważniejszych momentów w historii MMO. Wciąż powracają też plotki o projekcie Classic+, czyli nowej wersji WoW-a opartej na klimacie Vanilla, ale z zupełnie świeżą zawartością.
Standardem będą zapowiedzi aktualizacji i dodatków do Diablo 4, Overwatch 2, Hearthstone i Diablo Immortal, ale to „sekretne projekty” są największą niewiadomą. Po tak długiej przerwie Blizzard musi dostarczyć ogłoszenia, które pokażą, w jakim kierunku zmierza studio. Jeśli BlizzCon 2026 nie przyniesie nowych tytułów, gracze mogą odebrać to jako zmarnowaną szansę — ale wszystko wskazuje na to, że studio szykuje coś dużego. Wrzesień 2026 może być dla Blizzarda momentem przełomowym.
