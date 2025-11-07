BlizzCon 2026 – największe święto fanów Blizzarda powraca. Rusza sprzedaż biletów

BlizzCon to coroczne wydarzenie organizowane przez Blizzard Entertainment – twórców takich hitów jak Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Hearthstone czy StarCraft. To coś więcej niż zwykły konwent – to spotkanie społeczności graczy z całego świata, pełne zapowiedzi nowych gier, paneli z twórcami, turniejów e-sportowych i konkursów cosplayowych.

Rusza sprzedaż biletów na BlizzCon 2026

W 2026 roku impreza odbędzie się 12–13 września w Anaheim Convention Center w Kalifornii, a Blizzard zapowiada, że będzie to jedno z największych wydarzeń w historii studia. Uczestnicy będą mogli zagrać w najnowsze produkcje Blizzarda, wziąć udział w panelach dyskusyjnych z twórcami, obejrzeć widowiskowe finały e-sportowe i wziąć udział w Wieczorze Społeczności, który tradycyjnie zwieńczy całe wydarzenie.