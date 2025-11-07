Zaloguj się lub Zarejestruj

BlizzCon 2026 – największe święto fanów Blizzarda powraca. Rusza sprzedaż biletów

Jakub Piwoński
2025/11/07 09:30
Blizzard zapowiada swój event.

BlizzCon to coroczne wydarzenie organizowane przez Blizzard Entertainment – twórców takich hitów jak Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Hearthstone czy StarCraft. To coś więcej niż zwykły konwent – to spotkanie społeczności graczy z całego świata, pełne zapowiedzi nowych gier, paneli z twórcami, turniejów e-sportowych i konkursów cosplayowych.

BlizzCon
BlizzCon

Rusza sprzedaż biletów na BlizzCon 2026

W 2026 roku impreza odbędzie się 12–13 września w Anaheim Convention Center w Kalifornii, a Blizzard zapowiada, że będzie to jedno z największych wydarzeń w historii studia. Uczestnicy będą mogli zagrać w najnowsze produkcje Blizzarda, wziąć udział w panelach dyskusyjnych z twórcami, obejrzeć widowiskowe finały e-sportowe i wziąć udział w Wieczorze Społeczności, który tradycyjnie zwieńczy całe wydarzenie.

Jak podaje Blizzard na swojej stronie internetowej, sprzedaż biletów BlizzCon Pass 2026 rozpocznie się już dziś, 7 listopada 2025 roku o godz. 18:00 czasu polskiego i potrwa do 10 listopada lub do wyczerpania zapasów. Bilety w przedsprzedaży kosztują 249,99 USD, a od 18 listopada dostępne będą w regularnej cenie 289,99 USD. Każdy uczestnik może kupić maksymalnie cztery bilety.

Posiadacze BlizzCon Pass uzyskają dostęp do wszystkich atrakcji, hal i stref gier, a także otrzymają bonusowe przedmioty w grach oraz pamiątki z konwentu. Dla chętnych przygotowano też dwa limitowane dodatki. Festyn Lunomroku po godzinach (12 września) to trzygodzinna impreza w klimacie magicznego jarmarku, z dodatkowymi atrakcjami i unikalnymi gadżetami kolekcjonerskimi, w cenie 89,99 USD. Z kolei Wieczór charytatywny BlizzCon to ekskluzywne spotkanie z twórcami Blizzarda, podczas którego cały dochód zostanie przekazany fundacji Make-A-Wish. Bilet kosztuje 499,99 USD. Ci, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście, będą mogli bezpłatnie obejrzeć transmisję z ceremonii otwarcia i wybranych paneli online.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24245211/bilety-blizzcon-pass-2026-beda-dostepne-od-7-listopada

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


