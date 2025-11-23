Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 3 żyje, ma się dobrze i zaprasza na 37. sezon. Lista nowości

Jakub Piwoński
2025/11/23 13:30
Diablo 3 nie zamierza odchodzić na emeryturę.

Blizzard znów przypomina światu, że Diablo 3 wcale nie zamierza odchodzić na emeryturę. Choć seria żyje dziś głównie dyskusjami wokół „czwórki”, to właśnie „trójka” wraca z impetem – 37. sezon wystartuje 5 grudnia o 17:00, pokazując, że ponad dekada na karku nie przeszkadza jej nadal dostarczać czystej, hack’n’slashowej frajdy. Dla wielu to dowód, że gra, której wróżono powolne wygaszenie, wciąż ma oddaną społeczność i solidne wsparcie twórców.

Diablo 3
Diablo 3

Diablo 3 – już wkrótce rusza 37 sezon

Motyw przewodni nowego sezonu, Zakazane Archiwum, otwiera graczom wrota do pełnej swobody eksperymentów. Kostka Kanaiego traci tradycyjne ograniczenia — trzy moce legendarne możemy teraz dowolnie łączyć, bez podziału na broń, pancerz i biżuterię. To zaproszenie do kreatywności: od szalonych konfiguracji trzech amuletów po agresywne kombinacje mocy broni. Sezon 37 zapowiada się więc jako wielki festiwal łamania reguł i wyciskania maksimum z ulubionych buildów.

GramTV przedstawia:

Powracają również sezonowe nagrody, w tym elementy Zestawu Zdobywcy, portrety Imperiusa oraz kontrowersyjny Niedźwiedź Blaina. Na najbardziej wytrwałych czekają także kolekcjonerskie ciekawostki z sezonu 25 – Witraż z Tristram i zwierzak Mały Mrok. A to dopiero początek, bo w Darach Haedriga znów znalazło się miejsce dla klasycznych setów startowych, takich jak Potęga Ziemi, Opończa Cienia czy Łaska Inariusa, które niezmiennie pomagają rozpędzić sezonowe postacie.

Do tego dochodzi pełna rotacja podbojów, z wyzwaniami w stylu Sprintera, Klątw czy Władców Wszechświata. Krótko mówiąc: każdy, kto liczył na intensywny sezon, znajdzie tu coś dla siebie. Diablo 3 po raz kolejny udowadnia, że nadal ma ikrę, a Blizzard wciąż widzi sens w rozwijaniu tego „staruszka”, który nie tylko przetrwał próbę czasu, ale wciąż daje powody, by regularnie do niego wracać. Pełna lista nowości znajduje się na stronie Blizzarda.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24243442/sezon-37-zakazane-archiwum-zapowiedz

News
Diablo 3
Blizzard
sezony
RPG akcji
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


