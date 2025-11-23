Diablo 3 żyje, ma się dobrze i zaprasza na 37. sezon. Lista nowości

Blizzard znów przypomina światu, że Diablo 3 wcale nie zamierza odchodzić na emeryturę. Choć seria żyje dziś głównie dyskusjami wokół „czwórki”, to właśnie „trójka” wraca z impetem – 37. sezon wystartuje 5 grudnia o 17:00, pokazując, że ponad dekada na karku nie przeszkadza jej nadal dostarczać czystej, hack’n’slashowej frajdy. Dla wielu to dowód, że gra, której wróżono powolne wygaszenie, wciąż ma oddaną społeczność i solidne wsparcie twórców.

Diablo 3 – już wkrótce rusza 37 sezon

Motyw przewodni nowego sezonu, Zakazane Archiwum, otwiera graczom wrota do pełnej swobody eksperymentów. Kostka Kanaiego traci tradycyjne ograniczenia — trzy moce legendarne możemy teraz dowolnie łączyć, bez podziału na broń, pancerz i biżuterię. To zaproszenie do kreatywności: od szalonych konfiguracji trzech amuletów po agresywne kombinacje mocy broni. Sezon 37 zapowiada się więc jako wielki festiwal łamania reguł i wyciskania maksimum z ulubionych buildów.