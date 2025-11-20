Diablo 2 sprzed 25 lat znów zaskakuje. Oryginalna wersja trudniejsza niż PoE 2?

Po latach dominacji Path of Exile 2 i odrodzenia Diablo 4, część społeczności wciąż wraca myślami do czasów, gdy hack’n’slashe dopiero kształtowały gatunek. Jeden z graczy postanowił to zrobić dosłownie – uruchomił Diablo 2 w wersji 1.00, kompletnie pozbawionej późniejszych łatek, run, zaklęć czy balansujących aktualizacji.
Diablo 2 – jak wygląda powrót do wersji 1.00?
Użytkownik Reachoutforfadez podzielił się na Reddicie planszą z oryginalnej edycji gry, opisując swój eksperyment krótkim hasłem: „Żadnych run, żadnych patchy, tylko czyste Diablo 2”. Nostalgiczny gest wywołał lawinę wspomnień – wielu komentujących przyznało, że swoją przygodę zaczynali dopiero od wersji 1.07–1.10. Mimo to, pamięć o starych buildach i mechanikach wróciła błyskawicznie.
