Diablo 2 sprzed 25 lat znów zaskakuje. Oryginalna wersja trudniejsza niż PoE 2?

W sieci znów zrobiło się głośno o Diablo 2, po tym jak gracz uruchomił jego zupełnie surową wersję z 2000 roku.

Po latach dominacji Path of Exile 2 i odrodzenia Diablo 4, część społeczności wciąż wraca myślami do czasów, gdy hack’n’slashe dopiero kształtowały gatunek. Jeden z graczy postanowił to zrobić dosłownie – uruchomił Diablo 2 w wersji 1.00, kompletnie pozbawionej późniejszych łatek, run, zaklęć czy balansujących aktualizacji. Diablo 2 – jak wygl ąda powr ót do wersji 1.00? Użytkownik Reachoutforfadez podzielił się na Reddicie planszą z oryginalnej edycji gry, opisując swój eksperyment krótkim hasłem: „Żadnych run, żadnych patchy, tylko czyste Diablo 2”. Nostalgiczny gest wywołał lawinę wspomnień – wielu komentujących przyznało, że swoją przygodę zaczynali dopiero od wersji 1.07–1.10. Mimo to, pamięć o starych buildach i mechanikach wróciła błyskawicznie.

W komentarzach pojawiły się anegdoty o barbarzyńcach farmiących mikstury skillem Find Potion czy nekromantach z minionami potrafiącymi „roztopić procesor”. Inni z kolei żartowali, że do pełnej immersji przygotowaliby nawet retro-sprzęt z 2000 roku – łącznie z symbolicznym „resetem pamięci”.

Według części społeczności – zdecydowanie tak. Wersja 1.00 nie wybacza błędów, a balans odbiega od współczesnych standardów gatunku. Jeden z komentujących, który dorastał przy premierowej edycji, stwierdził nawet, że Diablo 2 v1.00 jest trudniejsze niż Path of Exile 2. Nadciągające ogłoszenie Blizzarda podczas The Game Awards może znów przywrócić serię do dyskusji, ale jak widać – dla wielu to właśnie „dwójka” pozostaje prawdziwą legendą.