Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 2 sprzed 25 lat znów zaskakuje. Oryginalna wersja trudniejsza niż PoE 2?

Mikołaj Berlik
2025/11/20 17:00
0
0

W sieci znów zrobiło się głośno o Diablo 2, po tym jak gracz uruchomił jego zupełnie surową wersję z 2000 roku.

Po latach dominacji Path of Exile 2 i odrodzenia Diablo 4, część społeczności wciąż wraca myślami do czasów, gdy hack’n’slashe dopiero kształtowały gatunek. Jeden z graczy postanowił to zrobić dosłownie – uruchomił Diablo 2 w wersji 1.00, kompletnie pozbawionej późniejszych łatek, run, zaklęć czy balansujących aktualizacji.

Diablo 2

Diablo 2 – jak wygląda powrót do wersji 1.00?

Użytkownik Reachoutforfadez podzielił się na Reddicie planszą z oryginalnej edycji gry, opisując swój eksperyment krótkim hasłem: Żadnych run, żadnych patchy, tylko czyste Diablo 2”. Nostalgiczny gest wywołał lawinę wspomnień – wielu komentujących przyznało, że swoją przygodę zaczynali dopiero od wersji 1.07–1.10. Mimo to, pamięć o starych buildach i mechanikach wróciła błyskawicznie.

W komentarzach pojawiły się anegdoty o barbarzyńcach farmiących mikstury skillem Find Potion czy nekromantach z minionami potrafiącymi „roztopić procesor”. Inni z kolei żartowali, że do pełnej immersji przygotowaliby nawet retro-sprzęt z 2000 roku łącznie z symbolicznym „resetem pamięci”.

GramTV przedstawia:

Według części społeczności – zdecydowanie tak. Wersja 1.00 nie wybacza błędów, a balans odbiega od współczesnych standardów gatunku. Jeden z komentujących, który dorastał przy premierowej edycji, stwierdził nawet, że Diablo 2 v1.00 jest trudniejsze niż Path of Exile 2.

Nadciągające ogłoszenie Blizzarda podczas The Game Awards może znów przywrócić serię do dyskusji, ale jak widać – dla wielu to właśnie „dwójka” pozostaje prawdziwą legendą.

Tagi:

News
Blizzard Entertainment
Blizzard
hack and slash
hack'n'slash
klasyka
nostalgia
PC
Diablo 2
Diablo
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112