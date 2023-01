Warcraft III: Reforged – poznaliśmy datę premiery wyczekiwanego patcha 1.35

Dobra wiadomość dla fanów gry Warcraft III: Reforged (a wierzcie mi, że tacy istnieją i nie tracą nadziei, co najwyraźniej się opłaca!) – przedstawiciele studia Blizzard Entertainment wreszcie ujawnili datę premiery aktualizacji 1.35.0. Tym samym dowiedzieliśmy się, że patch zadebiutuje już 19 stycznia bieżącego roku.

Wyczekiwana aktualizacja do gry Warcraft III: Reforged

Definitywnie najważniejszą nowością będzie wprowadzenie możliwości tworzenia własnych kampanii fabularnych. Do tej pory gracze mogli jedynie publikować pojedyncze mapy. Nowa funkcja na pewno ucieszy wielu twórców modyfikacji, którzy nie tylko wydają ulepszone wersje znanych kampanii, ale także dodają zupełnie nowe kreacje. Oprócz tego społeczność może spodziewać się poprawek różnych błędów oraz przeróbek w balansie rozgrywki. Co ważniejsze, ma to być ostatnia aktualizacja, która zbalansuje armię oraz wprowadza nowe funkcje. W przyszłości możemy liczyć tylko na łatki eliminujące problemy.

Można więc uznać, że będzie to koniec rozwoju produkcji.