W wieku 95 lat zmarł David Rosen, współzałożyciel firmy SEGA i pionier japońskich automatów arcade

Świat pożegnał kolejną osobę, która wywarła ogromny wpływ na świat gamingu. David Rosen, współzałożyciel firmy SEGA zmarł w wieku 95 lat.

David Rosen, jeden ze współzałożycieli SEGA oraz jedna z kluczowych postaci w historii japońskiej sceny automatów arcade, zmarł w wieku 95 lat. Informację o jego śmierci przekazał rzecznik rodziny, choć nie zrobił tego od razu. Jak się okazuje, Rosen odszedł w Boże Narodzenie, w otoczeniu najbliższych. Zmarł David Rosen, współzałożyciel SEGA David Rosen, były amerykański lotnik, odegrał fundamentalną rolę w ukształtowaniu zarówno biznesu gier SEGI, jak i całego rynku automatów w powojennej Japonii. Karierę zawodową rozpoczął w latach 50. XX wieku w Japonii, gdzie założył firmę Rosen Enterprises Ltd. Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się handlem dziełami sztuki oraz wykonywaniem fotografii do japońskich dokumentów tożsamości. Pod koniec dekady Rosen dostrzegł jednak rosnący poziom życia i dochodów rozporządzalnych w powojennej Japonii. Postanowił więc spróbować sił w nowej branży, rozpoczynając import automatów rozrywkowych z USA. Aby móc prowadzić ten biznes, musiał uzyskać specjalną licencję od japońskiego Ministerstwa Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (MITI). Rosen wspomniał w rozmowie z Next Generation Magazine w 1996 roku:

Od samego początku maszyny okazały się ogromnym sukcesem. To aż wstyd przyznać, ale zwrot z inwestycji następował zazwyczaj w mniej niż dwa miesiące, mimo że opłaty importowe sięgały nawet 200 procent. Sukces automatów strzeleckich i myśliwskich doprowadził do dynamicznego rozwoju sieci salonów gier w całym kraju o czym swego czasu relacjonował Rosen: Otwierałem kolejne salony arcade w całej Japonii. Nie wiem, ile ich dokładnie było, ale gdy odchodziłem z firmy, nie było miasta w Japonii, które nie miało jednego z naszych salonów. Na początku lat 60. rynek rozrywkowy w Japonii rozwijał się w błyskawicznym tempie, co przyciągnęło uwagę innych firm. Szczególne zainteresowanie wykazały Taito oraz Nihon Goraku Bussan, znana głównie z działalności związanej z automatami muzycznymi. W 1965 roku Rosen rozpoczął rozmowy o fuzji z Nihon Goraku Bussan, firmą większą i posiadającą markę SEGA. David Rosen wspominał: Zdecydowaliśmy się na połączenie. Nazwa SEGA była już rozpoznawalna, a z Rosen Enterprises wzięliśmy człon “Enterprises”. Tak powstała SEGA Enterprises Ltd, a ja objąłem stanowisko prezesa i dyrektora generalnego.

Już rok później, w 1966 roku, SEGA wyprodukowała swoją pierwszą autorską grę o nazwie Periscope. Ten tytuł uznawany jest za moment narodzin nowoczesnej tożsamości SEGI jako producenta gier wideo. Rok później Rosen współtworzył Japan Amusement Association, zostając jej pierwszym przewodniczącym. David Rosen przez kolejne dwie dekady pozostawał jedną z najważniejszych postaci w strukturach SEGI. W 1969 roku firma została sprzedana koncernowi Gulf+Western Industries, a Rosen zachował funkcję dyrektora SEGI w ramach nowej struktury. Gdy w 1984 roku Gulf+Western zdecydowało się sprzedać SEGĘ, David Rosen wraz z menedżerem Hajime Nakayamą utworzył grupę wykupową, która przejęła japońskie aktywa firmy. Rosen zgodził się następnie na utworzenie SEGA of America z siedzibą w Los Angeles, gdzie pełnił funkcję współprezesa aż do lipca 1996 roku. Nadzorował w tym czasie premiery wszystkich najważniejszych konsol firmy, aż do ery SEGA Saturn. Sega zajmowała się grami wideo praktycznie od momentu ich powstania. Importowaliśmy gry takie jak Pong od samego początku, a bardzo szybko zaczęliśmy też tworzyć własne produkcje. David Rosen pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii branży gier wideo. Jego wizja i przedsiębiorczość nie tylko ukształtowały SEGĘ, ale miały również ogromny wpływ na rozwój japońskiej kultury gier arcade, która stała się fundamentem współczesnego gamingu.